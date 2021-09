“No se puede atar de pies y manos a un gobierno porque no sea de su preferencia”, expresó.

El exvicepresidente y líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo en su columna de opinión del Correo de los Viernes que “votar el no (en el referéndum contra la LUC) va a ser un mandato cívico. Tan claro y fuerte como el de 1980”. El exmandatario expresó que “para la Coalición es fundamental derrotar al referéndum y lograr que el NO sea mayoritario cuando corresponda votar”.

Para Sanguinetti, de ganar el Sí en el referéndum se verían retrocesos en seguridad y educación. En el primer caso, preguntó: “¿Alguien piensa lo que, anímicamente, le ocurriría a esa policía si se deroga la ley y pierde la razonable presunción de que actuó dentro de las normas, salvo prueba en contrario? ¿Volvemos a que el policía y el delincuente, después de un tiroteo, entren al Juzgado en la misma calidad de sospechosos?”.

Según el colorado, “el gobierno pasado tuvo en el tema seguridad su talón de Aquiles. Se triplicaron las rapiñas y el narcotráfico avanzó en todas sus dimensiones, la nacional y la internacional”.

PUBLICIDAD

En cuanto a la educación, manifestó que la votación “significaría clausurar toda posibilidad de cambio, retornar a la rutina y volver a la politización desenfadada”.

“Está claro que lo que se procura, además de los retrocesos específicos, es infringirle una derrota al gobierno de coalición. Paralizarlo. Poner marcha atrás. Tomar revancha. Y esto impone a toda la ciudadanía democrática, un profundo deber de conciencia. Aun quienes votaron al Frente podrían entender que esto es desconocer el voto popular que, aunque no les alegre, es lo que resolvieron las urnas; que no se puede atar de pies y manos a un gobierno porque no sea de su preferencia”, concluyó Sanguinetti. / Fuente: Radio Universal – Por Joaquín Pisa / Foto: Caras y Caretas