De lo contrario, dicen, se apoyaría “el modelo Bonomi».

El Partido Nacional coordina con los socios de la coalición cómo desplegar en el territorio la defensa de la Ley de Urgencia y, en particular, de los 135 artículos que se pretender derogar por referéndum, informó Subrayado.

El presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, apuntó a temas en los que asegura que los promotores de la consulta popular no dicen la verdad.

Habló del régimen de garantía de alquileres. “A partir de esta ley, la gente que no tiene esa garantía puede alquilar”, afirmó Iturralde. Además, negó que no haya participación de los docentes en la enseñanza. “Hay participación de los docentes, lo que no hay más es gobierno de las corporaciones. Gobiernan la enseñanza las autoridades legítimas electas en forma republicana, con participación de los docentes”, sostuvo el presidente del Directorio del Partido Nacional.

Por último, se refirió a la seguridad pública. Apuntó a que la LUC le da los instrumentos apropiados a la Policía y a la ciudadanía para poder defenderse de la delincuencia, y llamó a votar por mantener la Ley de Urgencia.

PUBLICIDAD

“Porque manteniendo esta ley vamos a poder seguir aplicando el modelo Larrañaga y no el modelo Bonomi”, sentenció.

Respecto a la recomendación del presidente Luis Lacalle Pou a evitar la discusión, a defender lo bueno y no generar grieta, Iturralde fue enfático. “Esto no puede dividir a la sociedad. Eso es lo que ha venido intentando hacer la oposición; ha tratado de que esto se transforme en un sí o no a cómo viene gobernando”, dijo. / Fuente: Subrayado

PUBLICIDAD