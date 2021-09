Las autoridades presentaron el resultado contable de la petrolera estatal.

Ancap presentó este jueves su resultado contable correspondiente al primer semestre de 2021 y su composición. Lo más destacado es que ganó US$ 39 millones, la mayoría por exportación de energía a Brasil, explicaron las autoridades del ente a los medios, informó Montevideo Portal.

“Ancap cierra el semestre con una pérdida de US$ 20 millones en el mercado monopólico, que se revierte en la contabilidad con el resultado de los negocios a otros mercados, el efecto de la cobertura del tipo de cambio y el resultado de las sociedades vinculadas (Ducsa, en el mercado de competencia, aporta el 76% de esa contribución)”, sostiene un resumen presentado este jueves.

Además, agrega que “el resultado en el mercado monopólico refleja la venta de productos con costo de producción anteriores a la suba del Brent (que comenzó pronunciadamente en marzo-abril), variación del tipo de cambio, ingresos por debajo de los precios de importación y el comienzo de la zafra de venta de supergás por la llegada de las bajas temperaturas”.

Luego, detalla la composición del resultado contable: “a nivel del Estado de Resultados, el resultado operativo totalizó US$ 35,5 millones que se compone de la pérdida en el mercado monopólico de US$ 20 millones y ganancias por ventas a otros mercados de US$ 14,5 millones, por exportación de energía por US$ 24 millones y por el seguro en el tipo de cambio por US$ 17 millones; se registra una pérdida a nivel de resultados financieros de US$ 18,5 millones, para llegar a un resultado propio de Ancap de US$ 22 millones, que al sumar la contribución de US$ 17 millones de las sociedades vinculadas, concluye en el resultado contable del Grupo Ancap de US$ 39 millones para el semestre”.

Por otra parte, las autoridades destacaron que “se percibe una sensible caída en los gastos de la administración mientras que los ingresos netos mostraron un aumento de 12,3% explicado por el aumento de ventas de gasolinas en el mercado interno de 6,5% y gasoil 8,5% respectivamente, y las ventas para exportación de energía eléctrica”.

Ingresos

El resumen del informe, al que accedió Montevideo Portal, informa que “del total de los ingresos brutos percibidos por Ancap, el 53% fueron ingresos efectivos para cubrir la operación de la empresa”. A su vez, “el 79% de los ingresos efectivos de Ancap se destinó a la compra de crudo y biocombustibles”.

“El costo de todo el personal de Ancap significó el 8% de los ingresos efectivos de Ancap o 3,9% de los ingresos totales percibidos”, agrega el texto.

“La no adecuación del precio de venta a la evolución del mercado internacional significó para Ancap una pérdida de ingresos de US$ 117 millones. Desde el 8 de junio los precios de venta para gasolinas y gasoil fueron a paridad de importación”, detalla más adelante.

“La brecha creciente del precio del supergás respecto a los precios de paridad aumentan el subsidio implícito del supergás aportado por los demás ingresos de Ancap, totalizando en el semestre la pérdida de US$ 44 millones”, agrega. / Fuente: Montevideo Portal