La jerarca se refirió a la polémica que se armó cuando vinculó los resultados de Colonia en Secundaria con motivos genéticos.

La directora de Secundaria, Jenifer Cherro, causó revuelo al asociar los resultados de aprobación en Colonia con razones genéticas. De hecho, sus palabras generaron una convocatoria a la Comisión de Educación y Cultura de Diputados.

Esta mañana, la jerarca habló en «Desayunos Informales» (Canal 12), donde fue consultada sobre lo que dijo y pretendió transmitir en la nota que le hicieron en una radio coloniense.

«No agredí ni discrimino a nadie. Simplemente hablamos de aspectos culturales. Un medio de prensa tomó un minuto de la nota y empieza a generar una tendencia fuera de lugar y yo quedé asombrada del nivel de violencia que se adquiere en las redes. Creo que hubo una mala intención del medio y que lo llevó a cuestiones que no corresponden. Estoy asombrada de la violencia en las redes. Lo que me preocupa es proteger a nuestros alumnos porque hay violencia simbólica en las redes», empezó diciendo.

«Me hago responsable de lo que digo»

PUBLICIDAD

Más adelante, Cherro añadió: «Me equivoqué en la elección del término, que lo utilicé en la segunda acepción que la RAE tiene, que es ‘origen’. Hablo de la cultura, de la tradición, de la idiosincrasia. Quizás el término utilizado fue incorrecto en el sentido que dio lugar a interpretaciones. Uno de todas estas cosas aprende, y ahora sin dudas será la economía de las palabras».

En la recta final, agregó: «Creo que últimamente en este país las escaladas son por cualquier cosa. Por un término, una expresión o cualquier otra cuestión».

PUBLICIDAD

A modo de cierre, Cherro comentó: «A mí no me cuesta pedir disculpas si me equivoqué, y si tengo que decir que el término fue infeliz, lo haré. Porque no es un problema reconocerlo. Quizás el término no fue el adecuado para que no se me malinterpretara. Se me malinterpretó porque el término quizás no fue el adecuado. No tengo problema en decirlo, porque soy docente, y el docente tiene que ser siempre un referente y enseñarle al alumno con el ejemplo. Si escuchan toda la nota, verán que en ningún momento hubo una intención de discriminación».

«Me hago responsable de lo que yo digo. Mi término pudo haber sido poco feliz, porque si no, no hubiera dado lugar a esto», cerró. / Fuentes: Canal 12 – La República