Se reunió con el senador Botana.

El ex director maragato del Instituto Nacional de Colonización (INC), Héctor Debeces, se reunió en la últimas horas con el senador Sergio Botana (PN) en el marco de los contactos y gestiones que lleva adelante en procura de que se elimine de la Rendición de Cuentas el articulo que redirecciona 20 millones de pesos que originalmente estaban destinados al INC para atender la situación de los asentamientos.

Debeces entiende que la medida, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, deja al organismo sin prácticamente posibilidad de adquirir tierras durante lo que resta del actual período de gobierno, limitando sustancialmente las posibilidades de acceder a fracciones a quienes se encuentran a la espera de ello.

Tras la charla mantenida con el legislador, el ex director se mostró optimista con respecto a la posibilidad de que el artículo quede sin efecto y que, a su vez, se puedan obtener recursos para los asentamientos.

«Acá no se trata de que el Instituto vuelva a tener ese dinero y se deje de lado a los asentamientos. La idea es que se puedan atender las dos cosas. En ese sentido, Botana nos decía que cree que hay otras fuentes de las cuales poder obtener esos dineros, lo que nos genera optimismo, sobre todo porque, además, es un senador del partido de gobierno», subrayó.

Debeces dijo que por el asunto, también ha tenido conversaciones con dirigentes de gremiales agropecuarias en busca de generar un bloque común que permita sensibilizar a los senadores sobre el particular.

