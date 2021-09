Desmiente querer “trancar” a la coalición.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo en entrevista con el programa Quien es Quien de TNU que le propusieron al Ministerio de Economía que el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) debería empezar a cobrarse “más arriba de (los) 50.000 pesos” de salario. Según Manini, “hoy por hoy se está gravando ciegamente y por franjas que, parecería una tomada de pelo hablar de renta a determinadas franjas que sí agarra el IRPF”.

Para el senador, esta modificación no afectaría los ingresos del Estado, aunque para esto “podríamos establecer un porcentaje diferente del actual”, pero “con un criterio mucho más justo y no tan regresivo como el que hoy tenemos, que es un impuesto al ingreso”. Incluso contó que “a la gente no le sirve hacer horas extra porque si las hace se pasa de franja y si se pasa de franja gana menos”.

De ser rechazada esta propuesta, Manini Ríos desmintió que buscarían trancar otras leyes de la coalición, algo que opinó no es la idea de Cabildo Abierto: “Tenemos los votos, pero no queremos entrar en la afectación de una coalición que entendemos que es la herramienta fundamental para encontrarle soluciones a la gente. Si nosotros de cierta forma fisuramos o dividimos la coalición estamos privando a la gente de soluciones que son necesarias. No entramos en ese juego mezquino de porque no me llevaste eso yo te pateo el tablero”.

Para el líder su partido “no es de chantajear”, sino de “tirar ideas arriba de la mesa, que se analicen, que se estudien, ideas que creemos que son serias y bien fundamentadas, queremos hacer aportes”. / Fuentes: TNU – Radio Universal – Por Joaquín Pisa

