Se cumplió a primera hora de la tarde de este viernes, la anunciada asamblea promovida por la Asociación de Funcionarios de Judiciales del Uruguay (AFJU), frente al Juzgado de Paz de Rodríguez, en rechazo a la posibilidad de cierre de esa dependencia, que viene siendo manejada por la Suprema Corte de Justicia.

Dirigentes de la Asociación indicaron que la concentración se realizó en el marco de una serie de acciones similares que se llevan a cabo en todo el país bajo la consigna «La Justicia es un derecho, no un servicio».

Sostienen desde el sindicato que el acceso a la Justicia debe ser libre y fácil para la población en general. A raíz de ello, afirman que no es admisible que la Suprema Corte piense en cerrar juzgados únicamente por motivos económicos.

En caso de que el Juzgado de Paz de Rodríguez se cierre, el área territorial que abarca sería absorbida por Libertad.

«Es preocupante» dijo al respecto la concejal del Frente Amplio, Eliane Nandín, presente en la movilización, quien indicó que en caso de que la dependencia deje de funcionar «alguien que vive en Paso Came, por ejemplo, va a tener que hacer 50 o 60 kilómetros para ir hasta Libertad, sin demasiadas facilidades de transporte, que eso es algo que también hay que tener en cuenta», añadió.

«Esa es una zona muy amplia, con mucha población dispersa, con muchos pequeños productores. Sumar todo esto a Libertad sería también saturar ese juzgado, y que además tiene que atender a Ciudad del Plata«, recordó.

El edil Javier Gutiérrez del Partido Socialista, quien también se hizo presente, rechazó los argumentos de eficiencia que desde la Suprema Corte se han esgrimido para explicar el eventual cierre. «Se habla de eficiencia y se dice que son pocos casos los que se atienden: nosotros entendemos que hay eficiencia cuando el Estado está cerca«, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Rodríguez, Norberto Zunino, informo que el Concejo Municipal elevó una nota a la Suprema Corte y solicitó audiencia para poder plantear la inquietud de la comunidad y las razones por las cuales se entiende que el Juzgado deber permanecer abierto.

Zunino indicó, además, que el Municipio está dispuesto a colaborar con un espacio físico y hasta pagar luz y agua si eso destraba la situación y alivia la preocupación económica de las autoridades judiciales.

«No queremos que se nos vaya el Juzgado Y no solo no queremos que se nos vaya sino que entendemos que el juez debe estará acá, y no como sucedía hasta hace poco que venía una o dos veces por semana», enfatizó.

En la oportunidad, la AFJU puso en marcha en la localidad una campaña de recolección de firmas para sumar a las que se están juntando en otras partes del país, para exhibir a la SCJ la preocupación que estos anuncios de cierre han generado en la ciudadanía. / En base a notas del portal Otra Cabeza