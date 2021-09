“La cancha ya estaba marcada”.

Tras la sesión de este viernes de la Junta Departamental, en la que no prosperó el pedido del Frente Amplio de conformar un comisión investigadora sobre la gestión de la flota de la Intendencia durante el período 2010-2020, la bancada de la coalición de izquierda y el diputado Nicolás Mesa brindaron una conferencia de prensa, en la que manifestaron su malestar por lo sucedido.

«No somos nosotros los que tendríamos que estar dando una explicación hoy acá. Debería ser la bancada oficialista la que tendría que estar explicando a la población cómo fue que se llegó a gastar una fortuna en repuestos y mantenimiento, en una flota que hoy no existe» dijo Mesa al abrir la conferencia.

«Esas preguntas siguen sin ser respondidas, pero no al Frente Amplio, a la ciudadanía», añadió.

Para el legislador, anoche «se perdió la oportunidad de poder obtener respuestas sobre cómo y en qué se han gastado los fondos públicos. Si no hay nada para ocultar, si todo está en orden, ¿cuáles son los motivos para que no estén esas respuestas?» se preguntó.

Por otra parte, Mesa destacó «el gesto republicano» del edil Alfredo Lago del Partido Colorado que se plegó al Frente Amplio y votó el informe en minoría de la comisión pre investigadora, que sugería la conformación de la investigadora.

La edila Ana Piñeyrúa, quien fue parte de la pre investigadora, manifestó «mucha preocupación» por lo sucedido y al igual que lo hiciera en sala, dijo sentir «decepción y vergüenza hacia la ciudadanía. No hubo seriedad, tenía otras expectativas con respecto al trabajo de la pre investigadora, pero la cancha ya estaba marcada», afirmó.

«Las dudas siguen y si bien hoy se cierra una etapa, se abre otra» señaló la edila, quien confirmó que la bancada continuará trabajando sobre el asunto.

La edila Mariela Peláez, una de las coordinadoras de la bancada, aseguró que «la exposición de motivos estaba argumentada y tenía documentación que la respaldaba».

No obstante ello, consideró que las diferencias conceptuales existentes con el Partido Nacional hacían inviable la conformación de la comisión investigadora. «Nosotros entendemos que la pre investigadora tiene que plantear la posibilidad de un ilícito, una mala administración o una mala gestión, pero no una denuncia. No podíamos presentar pruebas porque no las teníamos, porque las pruebas se consiguen en la comisión investigadora. Con diferencias conceptuales tan amplias era difícil que llegáramos a un acuerdo«, opinó.

Paralelamente, Peláez dijo que uno de los hechos «más dolorosos» fue «la falta de ética» del edil Danilo Vasallo de la Lista 50, «que desde la mañana decía en la prensa que no iban a dar el voto para la investigadora, sin conocer la documentación que teníamos para presentar».

Finalmente, el edil Javier Gutiérrez del Partido Socialista lamentó que «en San José solo se puede investigar cuando hay diferencias dentro del Partido Nacional, porque eso permite a la minoría, que es el Frente Amplio, conseguir los votos para eso. No es una buena práctica democrática. Cuando hay situaciones de sospecha o de presunción de mala gestión de recursos, deberían generarse ámbitos de investigación», concluyó.