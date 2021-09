El edil colorado criticó al oficialismo.

El edil del Partido Colorado, Alfredo Lago, criticó al Partido Nacional por no haber habilitado este viernes la conformación de una comisión investigadora en la Junta Departamental para analizar la forma en la que la ISJ gestionó su flota durante el período 2010-2020, como lo había solicitado el Frente Amplio.

«Cuando existe presunción de algo, a mi me parece que es fundamental que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que no hay nada. Si el Frente Amplio tenía la presunción de que no les convencía algo, una actitud republicana era brindar la oportunidad de que se investigara, de que se fuera hasta el hueso», expresó Lago al término de la sesión.

«Siempre lo expresé y tengo el convencimiento de que (durante los años de administración Falero) hubo una pésima gestión, pero no puedo decir que hayan existido actos de corrupción. Pero bueno, para eso también habría servido la investigadora, para despejar dudas», enfatizó.

Durante la sesión, Lago pidió un «acto de grandeza» al Partido Nacional al solicitarle que revisara su postura contraria.

«Muchas veces se criticó la actitud egoísta hacia la ciudadanía y la República del Frente Amplio cuando gobernaba a nivel nacional. Bueno, hoy el Partido Nacional tuvo la misa actitud, una actitud egoísta y falta de grandeza«, concluyó.