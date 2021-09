La Junta Departamental descartó en la noche de este viernes la posibilidad de conformar una comisión investigadora sobre la forma en la que la Intendencia gestionó su flota de vehículos, herramientas y maquinarias durante el período 2010-2020, como lo pretendía el Frente Amplio.

En la coalición de izquierda consideran que el hecho de que la comuna deba suscribir un fideicomiso con República AFISA para renovar buena parte de su flota, responde a una mala administración de la misma en la última década.

Fue luego de aprobar, con votos del Partido Nacional, el informe en mayoría de la comisión pre investigadora -firmado por los ediles oficialistas Danilo Vasallo y Marcelo Pianzzola- que concluyó que en base a lo aportado por la coalición de izquierda «no surgen elementos para ser analizados y queden motivos para conformar comisión investigadora, ni denuncia especifica sobre la cual trabajar».

En el documento, Vasallo y Pianzzola expresan que luego de analizar la documentación aportada por el Frente Amplio, «ninguna» de las preguntas que plantea «constituye denuncia de tipo alguno y por tanto la ausencia de denuncia genera inexistencia de objeto de análisis en lo que respecta a la conformación de una eventual Comisión Investigadora».

Del mismo modo, sostienen que «la ausencia de denuncia sustentada en nuevos elementos fehacientes, inviabiliza mayores consideraciones sobre la seriedad del origen».

Por otra parte, Vasallo y Pianzzola opinan que el Frente Amplio ya tuvo oportunidad de analizar el asunto «en Rendiciones de Cuentas -aprobadas por la Junta Departamental de San José- y auditadas por el Tribunal de Cuentas de la República con dictamen favorable de esa auditoría externa».

El informe en minoría, en tanto, suscrito por la edila Ana Piñeyrúa del Frente Amplio -que recomendaba conformar la investigadora– recibió los votos de ese sector y del edil del Partido Colorado, Alfredo Lago.

En el mismo, la edila califica de «excesivo» un gasto de 8 millones de dólares generado entre los años 2018 y 2021 en «repuestos de maquinarias y vehículos y mantenimiento de maquinarias y vehículos (…) sobre todo porque no se visualizan los resultados, ya que si se ha invertido esa suma en repuestos y mantenimiento, no se estaría justificando la renovación del 50% de la flota, aún considerando que siempre es necesario un recambio de la misma cada cierto período».

Del mismo modo hace foco en el hecho de que «frente al continuo mantenimiento de la flota haya sido necesario el alquiler de 22 vehículos (…) Entendemos que los gastos que implicaron la contratación de estos servicios hubiesen posibilitado invertirlos en la renovación de parte de la flota«, indicó.

«Lo mismo aplica para los gastos de mantenimiento en talleres que superaron los 8 millones de dólares. ¿No se podrían haber invertido en lugar de designar gastos por compra directa para reparaciones sin llamados a licitación?» se preguntó.

En su informe, Piñeyrúa sostiene que todo ello exhibe «una inadecuada planificación en gestión» que deja la flota «en una situación tan crítica que es imposible cumplir con sus funciones y por lo cual surge la necesidad de renovación en base a un nuevo endeudamiento a partir de un fideicomiso».

Asimismo se pregunta si «debemos pensar solo en mala gestión» cuando quien se encontraba al frente de la Intendencia era «José Luis Falero, un importante empresario del transporte de carga que con seguridad debe saber mucho de maquinarias».

«Entendemos que hay demasiadas cosas que no nos quedan claras» señala la edila, quien considera que la comuna incurrió en «ocultamiento de información» al no responder dos solicitudes de informes realizadas en abril de este año por la bancada del Frente Amplio «respecto a la cantidad de vehículos, a la cantidad de contratos de arrendamiento de vehículos, a la maquinaria que actualmente posee el gobierno departamental, que se reclamaron en más de una oportunidad y no se respondieron antes de que se votara el fideicomiso».

«La no concurrencia a sala de la intendenta ante el llamado de la bancada del FA para evacuar dudas antes de votar el fideicomiso» y el hecho de que haya respondido que “no era «el momento de poner cosas oscuras sobre la mesa» cuando fuera consultada por los medios sobre la posible conformación de una comisión investigadora fueron otros elementos señalados por la edila como generadores de «desconfianza»

«La negativa a brindar explicaciones básicas y mínimas (…) nos hacen pensar en opacidad, clientelismo y nos refirman en la convicción de investigar, de que las cuentas queden claras, porque de verdad se trata del dinero de todos y todas los/as josefinos/as» concluye el informe.