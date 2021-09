El presidente del PIT-CNT se refirió al paro general convocado para el próximo miércoles.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, aseguró que el paro general de este miércoles será “una de las movilizaciones más grandes de los últimos 10 años”. Según dijo, vendrán más de 100 ómnibus del interior del país para la actividad que se realizará en la Avenida Libertador.

“Siempre un paro es un plebiscito. Si Libertador está vacía es un paro fracasado, si está llena, como prevemos, es que hay un sector importante que le dice al gobierno que tome medidas sobre el empleo, el salario y la pobreza. Sino habrá una grieta y no por diferencia política, sino por problemas sociales”, dijo al programa Arriba Gente de Canal 10.

“El paro no es porque sí. Se perdieron 50.000 puestos de trabajo, hay una cantidad importante de uruguayos en seguro de paro, los salarios cayeron 18 jornales en un año. Cuando me preguntan si hay razones para hacer paro, si estas no son razones, que alguien me explique otras”, prosiguió.

Pereira aseguró que se plantearán medidas, como el adelantamiento de la obra pública y las compras públicas en la industria uruguaya.

Sobre las críticas a la medida, especialmente en lo referido a la educación, el dirigente sindical aseguró que “tienden a satanizarse los paros”, aunque reconoció que generan algunos “perjuicios” que “lamentan”.

PUBLICIDAD

Con respecto a la polémica generada sobre los comedores escolares, Pereira respondió: “¿Ayer quién hizo guardia gremial para que los escolares comieran? Nadie. No hay alimentación escolar los domingos porque no están en la escuela. Está íntimamente vinculado a que el niño esté en la escuela. Si no van a estar ¿por qué guardia gremial? Simplemente para satanizar a los sindicatos. Si ayer no hubo hambre y hay hambre el miércoles es un prejuicio”.

PUBLICIDAD

Pereira reiteró que “duele” que no haya alimentación escolar, y aseguró que se plantearon diez alternativas para suplantarlo, que no fueron tomadas por las autoridades de la educación. / Fuentes: Arriba Gente Canal 10– Telemundo