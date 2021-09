“Los gringos revolcaron a tres” y «los vamos a correr de Uruguay».

Durante la madrugada de este jueves se produjeron enfrentamientos físicos entre trabajadores uruguayos y extranjeros en la obra de la planta de UPM2, que está en construcción en Pueblo Centenario, Durazno, informó Telemundo.

El contexto de las agresiones varía según las partes: desde el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) aseguran que se intentó frenar la actividad laboral de los trabajadores extranjeros en el marco del paro general de este miércoles y desde la empresa afirman que el enfrentamiento ocurrió fuera del horario del paro.

El dirigente sindical Javier Díaz dijo a Telemundo que el enfrentamiento se dio “en el medio del paro”. Según indicó, la empresa llamó a un grupo pequeño de trabajadores a realizar una maniobra fuera de turno, dado que las jornadas terminan a las 3 am y comienzan a las 6 am y el episodio fue a las 4 am.

Según su relato, los delegados sindicales se acercaron a decirles que aún estaban en horario de paro y que además la tarea de izaje de una pieza de 20 toneladas no se podía realizar porque no había prevencionista ni delegados de seguridad.

Según Díaz, esto motivó insultos y empujones por parte de los funcionarios extranjeros y un trabajador uruguayo debió ser atendido en el hospital. En el primer video se ve a un trabajador sindicalizado caído en el piso, mientras otro dice: “Los gringos revolcaron a tres compañeros”.

PUBLICIDAD

Consultado si se hubiera dejado trabajar a los funcionarios extranjeros si había prevencionista y delegado de seguridad, Díaz dijo “puede ser”.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la visión del dirigente sindical, la empresa armó esto con el fin de fomentar el enfrentamiento entre trabajadores. “No será enfrentando trabajadores con trabajadores que el sector pueda resolver sus diferendos, precisamente en momentos en que nos encontramos negociando un nuevo convenio interno para esta obra”, dice un comunicado del Sunca al respecto difundido este jueves.

Desde la empresa, en tanto, indicaron a Telemundo que el episodio no se dio durante el paro y que todas las medidas de seguridad estaban tomadas para izar uno de los equipos más grandes que tiene la planta y que los hechos se dieron cuando se negocian los salarios de los trabajadores de la obra.

En el segundo video del hecho que se viralizó se puede escuchar a un trabajador gritando “Uruguay, Uruguay”, y a otro decir: «Los vamos a correr de Uruguay».

En lo que sí coinciden ambas partes es que el conflicto se da en el marco de la renegociación del convenio laboral. / Fuente: Telemundo