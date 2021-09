Su esposa, que ya está a punto de dar a luz, lo grabó jugando en la clínica y el video se viralizó.

La llegada de un parto es uno de esos momentos que más ansiedad para madres y padres. Los días previos se hacen eternos y el momento del nacimiento se hace esperar. En esos momentos de espera, la madre suele pedirle a alguien que le haga compañía.

Pero quien no tuvo suerte fue esta joven estadounidense, que le pidió a su novio que la acompañara en los días previos al parto. Él accedió automáticamente, pero al parecer puso una condición indeclinable: llevar la Xbox a la clínica. Aún no se dio a conocer si hubo discusión o no, pero el joven ganó la disputa y la llevó a la clínica.

Pero su novia, ni lenta ni perezosa, decidió exponerlo a través de las redes sociales. y filmó al muchacho que se encontraba jugando a los videojuegos en la habitación. Luego, la pareja que suele subir contenido a TikTok comenzó una charla muy divertida.

“Podría ponerme de parto hoy y mi novio está haciendo esto”, acusó la joven desde su cama, pero su pareja ni se inmutó. Claro está, la Xbox tomaba toda la atracción. Pero la chica no se contentó y fue por más: “Cariño, ¿por qué trajiste tu Xbox?”, le consultó. La respuesta de él le generó un déjà vu a más de uno.

“Una partida, lo prometo, una”, respondió él sin sacar de vista la pantalla, como seguramente cualquier adolescente le respondió alguna vez a su madre o a su padre cuando éstos lo llamaban para comer o para hacer la tarea.

La joven, a días de dar a luz, mostró cómo su novio jugaba a los videojuegos en la sala de parto.



Las repercusiones del video

Lo cierto es que la pareja ya es conocida en TikTok, por subir contenido divertido con videos de los dos. Cuentan con 8,4 millones de seguidores en la cuenta y promedian casi dos millones de likes en cada video que suben. En el título de este cómico video preparto, la joven subtituló: “Se va a perder el nacimiento de su hijo por culpa de esa Xbox”.

Esta publicación explotó: cosechó más de 7 millones de reproducciones. Además, obtuvo más de 10 mil comentarios y se compartió más de 50 mil veces. El público respondió positivamente ante el video, con emojis de risa y comentarios graciosos ante la situación.

