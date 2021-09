El joven de San José fue asesinado el 10 de junio de 2020 en Nueva Helvecia.

En la tarde de ayer miércoles se realizó la audiencia que permitirá seguir avanzando en el esclarecimiento total del asesinato de Mauricio Arnejo, ocurrido el 10 de junio de 2020.

La Fiscal Letrada de Rosario, Sandra Fleitas dio detalles de lo actuado, con la presencia, en sede de la Fiscalía, de los dos imputados y sus abogados defensores, informó el portal helvecia.com.uy

Se esperaba que se pudiera conocer la pena que solicita la Fiscal para los dos hombres que fueron los autores materiales del crimen, ya que hay otros dos, partícipes en el triste hecho, que fueron condenados a prisión en junio pasado, a 9 años una y a 14 meses.

En este caso y teniendo en cuenta el rol principalísimo en el asesinato, se esperaba con gran expectativa el anuncio de la Fiscal Fleitas sobre las condenas solicitadas a los dos asesinos.

Finalmente, la magistrada no quiso dar la información, señalando que “por cábala” no diría la pena solicitada, agregando que no quería “generar ningún tipo de stress, teniendo en cuenta que la audiencia de hoy (por el miércoles) abre el juicio definitivo que deberá llevar a la condena de los imputados, después que el Juez tenga consigo todos los elementos.

Hay que tener en cuenta que los abogados defensores pidieron el tiempo legal (10 días) para, conocida la pena solicitada, elaborar la defensa de los acusados.

Dijo que para hacer el pedido de condena “la Fiscalía consideró el hecho principal y el aporte de los propios imputados, teniendo en cuenta que se cometieron delitos de asociación para delinquir y rapiña por los que ya hay dos personas condenadas, los mencionados más arriba, y otras dos, que son las parejas de los autores materiales del asesinato de Mauricio.

Dijo que cuando se analiza un delito “hay un montón de circunstancias a tener en cuenta y evaluar” para, en función de ello, pedir la pena que se considere la más ajustada a derecho.

Dijo que “si nos ponemos a considerar la pérdida de una vida, no hay años que validen eso, pero tenemos que pedir una pena acorde y lograr convencer al Juez de que la teoría nuestra es la válida y pedimos la pena que creemos que se merece, que muchas veces no es la que espera la población”.

Recordó que la pena máxima por asesinato es de 30 años, la que calificó de “ridícula” porque “la vida no tiene precio”.

La Fiscal insistió en que se debe pedir una pena “que el Juez entienda que es razonable”. También dijo que en una audiencia “uno nunca sabe con lo que se va a encontrar y siempre tiene que estar preparado” haciendo referencia a la actuación de la defensa y posterior fallo del Juez.

Manifestó que por sus años de experiencia “pocas cosas me sorprenden”, pero aseguró que “este (el asesinato de Mauricio Arnejo) es para mí muy importante porque es un homicidio, en una zona donde es raro que ocurran estas cosas, es una asociación para delinquir y este es un hecho grave”.

Fleitas aseguró, “sin lugar a dudas” son los autores materiales del crimen que conmovió a Nueva Helvecia y toda la zona.

En síntesis, habrá que esperar los diez días hábiles con que cuenta la defensa para que se inicie el juicio definitivo y llegar a saber el fallo final sobre este hecho tan doloroso que reclama justicia aunque, como lo dijo la propia Fiscal, la vida humana no tiene precio. Mauricio no volverá a estar con nosotros nunca más. Solo podemos esperar que aquellos que le quitaron la vida sean sacados de la sociedad por el mayor tiempo posible. /Fuente: Helvecia.com.uy