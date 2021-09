Ahora alcanza el 49%, según Equipos Consultores.

La aprobación de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou subió dos puntos porcentuales en agosto de acuerdo a la última encuesta de Equipos Consultores que reprodujo Subrayado.

Según los datos de la consultora, cerca de la mitad de los uruguayos (49%) aprueba la gestión del presidente, el 32% lo desaprueba y el 17% manifiesta opiniones intermedias. En julio la aprobación del presidente era del 47%, mientras que la desaprobación se encontraba en el mismo guarismo: 32%.

El presidente obtiene un saldo positivo de +17 puntos, que surge de la resta entre las valoraciones positivas y las negativas sobre su gestión. La encuesta fue realizada entre el 27 y el 31 de agosto pasados.

De esta manera se detiene la tendencia a la baja registrada en el bimestre anterior, donde las encuestas marcaron dos caídas consecutivas. Hasta ese momento el presidente había mantenido niveles muy altos de apoyo de parte de la ciudadanía.

La opinión más baja sobre el desempeño del presidente se registró en julio (47%) y anteriormente la más baja había sido en enero, con el 53% de aprobación. En julio fue la primera vez que los juicios positivos sobre el presidente bajaron del 50% y que los negativos superaron el 30%.

En agosto, la aprobación de la gestión de Lacalle Pou se equiparó al nivel de votación que logró en la segunda vuelta de noviembre de 2019 (49%).

PUBLICIDAD

El contexto

Equipos Consultores explicó en su informe del mes de julio a qué podían responder las variaciones en la aprobación de la gestión del presidente.

En ese sentido, señaló así como la pandemia “ayudó” a sostener altos niveles de apoyo al gobierno, quizá el “control” de la misma haya amortiguado este efecto. Fue analizado muchas veces por Equipos Consultores el hecho de que la pandemia operó como un factor de alineamiento de la sociedad uruguaya con el gobierno (a quien se veía combatiendo contra un enemigo externo en una situación inesperada). Este efecto no fue exclusivamente uruguayo ni contemporáneo: se ha registrado muchas veces en la historia en situaciones de crisis de distinto tipo, como las guerras (en inglés este efecto se denomina “rally around the flag”). Entonces, en un contexto en que la pandemia está aparentemente controlada y comienzan a emerger otras preocupaciones, el efecto de alineamiento podría comenzar a atenuarse.

PUBLICIDAD

La comparación histórica

Lacalle Pou mantiene un clima de opinión que continúa siendo favorable, incluso comparable al que tuvieron los presidentes mejor evaluados hasta el momento.

Tanto los presidentes del siglo pasado, y también Tabaré Vázquez en su último gobierno, habían llegado a este punto de su gobierno con climas decididamente desfavorables o, en el último caso, dividido pero con saldo negativo. El período de “luna de miel” había culminado abruptamente, o directamente había sido inexistente en muchos casos.

Las únicas excepciones hasta ahora habían sido los dos primeros gobiernos del Frente Amplio. Lacalle Pou se suma entonces a ese selecto club, con niveles de aprobación incluso levemente mayores al de aquellos, aunque también con algo más de desaprobación, por lo que el saldo neto era algo mayor en el caso de aquellos. / Fuente: Subrayado