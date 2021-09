Lo dijo el ex presidente José Mujica tras el cruce de Lacalle Pou con el presidente cubano.

En su columna Hablando al sur, espacio de reflexión en la radio M24, el expresidente José Mujica se refirió a los dichos del presidente Luis Lacalle Pou durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada en México, donde criticó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, informó Montevideo Portal.

“El tema fundamental parece que eran las consideraciones de la pandemia, pero lo que ha llegado a nuestras tiendas son algunas discusiones sobre la democracia, parciales. Muy poco sobre el asunto central, la pandemia”, sostuvo Mujica.

El exmandatario señaló que hay países ricos y desarrollados “con un excedente de 1.000 millones de vacunas y están contratando todavía más”. “Se le crean enormes dificultades a países emergentes que tienen dificultades de conseguir vacunas. Se reúnen muchos presidentes de América Latina, construida por un conjunto de países emergentes, y hasta donde yo sé no ha salido ninguna declaración sobre el tema central, planteándole al mundo rico esta desgracia de actitud egoísta que ha envuelto al mundo”, añadió.

El exmandatario comentó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “hace un tiempo en un discurso dijo que estaba de acuerdo con la propuesta de Sudáfrica y otros países de colectivizar el uso de las patentes, es decir el conocimiento, para que muchos países con capacidad de fabricar vacunas pudieran ponerse en carrera y con ello dar un salto en la producción de vacunas para enfrentar esta pandemia de carácter mundial”. “Lo dijo una vez, pero después se calló la boca, no dijo más nada. En los hechos fue más importante la propiedad del conocimiento que la vida de la gente, en un mundo donde cada vez más interdependemos y sabemos que o se vacuna toda la tierra o estaremos permanentemente expuestos”, agregó.

En ese contexto, Mujica expresó que “al parecer los presidentes de América Latina no dijeron nada y se dedicaron a un torneo verbal sobre la democracia, parcial, porque nadie se acordó que en Brasil tiraron para afuera a una presidenta sin causa”. “Nadie se acordó que al principal candidato de la oposición lo metieron preso para que no participara en las elecciones”, dijo Mujica sobre Dilma Rouseff y Luiz Inácio Lula da Silva, y comentó que podría “hablar de Honduras y otros lugares, pero no tiene sentido”.

"Si nos ponemos con un centímetro a medir las democracias pobres de nosotros y sobre todo, cuando con buena intención en el Uruguay están intentando hacer un acuerdo comercial con China. Es prudente tener ideas, puntos de vista, pero es prudente pensar", concluyó.