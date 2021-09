Siguen esperando la instalación de la bipartita.

En un extenso comunicado que emitió en la noche de ayer, el sindicato de trabajadores de COTMI advirtió que en caso de que no se instale la bipartita con la empresa reclamada el pasado domingo tras denunciar situaciones de recarga horaria, adoptará «en los próximos días» medidas que «puede afectar el normal funcionamiento de los servicios».

En el documento, el gremio asegura que los empleados agremiados «venimos padeciendo el constante hostigamiento de la empresa que desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020″ y que «no respeta el laudo vigente».

Del mismo modo, afirmó que ha utilizado el seguro de paro «como instrumento de castigo».

El comunicado dado a conocer, se ajusta al siguiente detalle:

«Los trabajadores del sindicato de COTMI venimos padeciendo el constante hostigamiento de la empresa que, desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, no realiza los ajustes ni los aumentos salariales, no ha otorgado a la mayoría del personal sindicalizado los días de licencia correspondientes a 2019, no ha repuesto los uniformes como corresponde y una larga lista de etcéteras que pueden resumirse en pocas palabras: COTMI Ltda. no respeta el laudo vigente.

A estos incumplimientos se le suma la utilización como instrumento de castigo del seguro de paro por parte de la empresa, puesto que mantuvo a varios de los trabajadores sindicalizados durante la pandemia percibiendo un subsidio correspondiente a la mitad de su jornal, cuya base de cálculo fueron los mermados jornales a causa de la disminución de servicios durante los primeros meses de la pandemia.

Esta fue la lucha que los trabajadores mantuvimos desde que fuimos notificados de que un grupo de las fuerzas de choque venía desde Montevideo a desalojarnos violentamente de la Terminal de San José de Mayo, lugar en que decimos manifestarnos en forma pacífica y familiar de acuerdo a los derechos sindicales que nos reconoce la Constitución de la República.

Para el reintegro del seguro de paro de los trabajadores sancionados, la empresa lo hizo bajo la condición de que el Presidente del Sindicato fuera el último en reintegrarse y que los guardas y conductores que finalizaran su jornada laboral en Ombúes de Lavalle, no descansaran las ocho horas correspondientes para salir en el primer turno del otro día para Montevideo, sabiendo del desgaste físico y mental que ello conlleva y la consecuente puesta en riesgo de los pasajeros que viajaron y la empresa pretende que sigan haciéndolo, con conductores que no tienen las horas de descanso necesarias, situación que se ve agravada por la recarga horaria que es el objeto de las medidas que hemos anunciado y que la población ha podido conocer por sí misma con tan solo pasarse un domingo a las 19hs por la Terminal.

Para mayor conocimiento de los ciudadanos y pasajeros de Cotmi Ltda., describiremos las extensas jornadas que debemos realizar los fines de semana por la recarga horaria dictaminada ilegítimamente por la empresa:

La jornada laboral de los guardas y conductores que pernoctan en Ombúes de Lavalle comienza con la toma de servicio a las 06:45hs desde San José hacia Ombúes, regresa 11:15 para llegar a las 15:05 a Montevideo, saliendo nuevamente en un servicio a Ombúes a las 17:15hs para llegar a las 21:15hs y pernoctar allí, teniendo que volver a tomar el servicio a las 04:15hs. Sin embargo, la jornada aún no culmina ahí porque el guarda y/o el conductor que llega a Montevideo en este servicio a las 08:35, retorna finalmente a su hogar a las 20:00hs debido a que la empresa lo hace permanecer a la espera de la salida del ómnibus de 17:15 hacia Ombúes sin ningún tipo de rédito económico, como tampoco un espacio físico y en condiciones para que el personal carretera pueda descansar.

De mantenerse esta situación y de no tener la instancia bipartita que hemos solicitado en reiteradas ocasiones sin tener respuesta, al punto de que el MTSS debió exigir a la empresa que nos reciba para tratar esta problemática, ponemos en conocimiento a la ciudadanía, que en los próximos días se estarán tomando medidas que pueden afectar el normal funcionamiento de los servicios.»