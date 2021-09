Es el representante de los jubilados para las próximas elecciones del organismo.

La Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) denunció que su candidato a las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), Sixto Amaro, titular del cargo desde 2016, fue quitado del padrón de votantes del BPS porque en este sector se quitó la posibilidad de reelección, informó Radio Universal.

“Esto es algo que atenta contra lo que son los derechos democráticos y participativos”, expresó en rueda de prensa el secretario general de Onajpu, Daniel Baldassari.

El gremialista cree que esta es una medida “restrictiva al derecho de los jubilados y pensionistas en general de participar, ya sea como candidatos o como simples votantes”.

Onajpu envió un reclamo a la Corte Electoral, pero este finaliza el 24 de setiembre según Baldassari, por lo que no saben si se podrá revertir a tiempo. “Esperamos que las autoridades reconsideren esta situación, que nos parece muy grave, por lo que ello significa para el conjunto de jubilados y pensionistas, y quedaríamos en una situación de desventaja frente a lo que es el resto de los directores sociales, puesto que nunca más podría ser reelecto un representante de los jubilados y pensionistas”, sentenció.

El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se presentó al evento para presentar el apoyo de la central sindical, y criticó que con esta situación “se constituye en una verdadera discriminación contra todo el orden de los jubilados”.

PUBLICIDAD

“Aquí no hay una discriminación sobre el orden de los empresarios, no hay una discriminación sobre el orden de los trabajadores activos, pero bajo un mecanismo maquiavélico a los trabajadores de ayer se los discrimina, los únicos que no pueden ser reelectos”, remarcó Abdala, y agregó que “vino una aplanadora que quiere liquidar la democracia”.

PUBLICIDAD

Para el secretario gremial esta medida es política, no jurídica, y afirmó que le “sorprende”, porque “el actual presidente del directorio del BPS (Hugo Odizzio) antes era la persona que se encargaba de organizar este tipo de cuestiones, y le daba el aval sin problemas a sectores de hoy jubilados que no están pudiendo participar”. / Fuente: Radio Universal – Por Joaquín Pisa