«¿Cuál es el problema de revisar artículos que se votaron?», se cuestionó.

Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT y candidato a dirigir el Frente Amplio, sostuvo que la fuerza política «erró» al votar algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración y que «esa crítica vale la pena hacérsela», informó Telenoche.

En diálogo con él En Perspectiva de Radio Mundo, Pereira dijo que «hacer una autocrítica y decir: estos artículos que voté, no los debí haber votado» es una representación de la política y de «tratar de que salga algo menos malo».

«¿Cuál es el problema de revisar artículos que se votaron? ¿La gente no toma decisiones que luego las corrige? ¿Somos tan perfectos que podemos tomar una decisión y mantenerla todo el tiempo del mundo con tal de que no nos digan que somos contradictorios? ¿O es mejor revisarnos cada tanto tiempo para modificar los errores y que la gente no se entienda?», se cuestionó.

«Seguir para adelante cuando nos equivocamos es de necios, no de sabios», aseguró el líder sindical. / Fuentes: En Perspectiva – Telenoche