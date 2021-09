Lo aseguró el maragato Héctor Debeces.

En momentos en que se debate sobre el destino de 20 millones de dólares que originalmente iban a ser dirigidos al Instituto Nacional de Colonización (INC) y que el gobierno quiere utilizar para resolver el problema de los asentamientos, el ex director de ese organismo, Héctor Debeces, dijo que el gobierno de Mujica, si bien fue «de los peores» que han existido, fue «el único» que «de alguna manera apoyó» al INC.

Debeces, veterano dirigente nacionalista y ex edil de San José, fue director del Instituto entre los años 1993 y 1995, bajo la presidencia de Luis Lacalle Herrera.

En San José Ahora Radio, Debeces recordó que los problemas de recursos del INC datan de los tiempos en que el país comenzaba a pensar en fomentar la radicación de población en el campo.

«Hay una anécdota que se cuenta entre los colonos, que dice que un estanciero fue y le dijo a (Luis Alberto de) Herrera: ‘¿pero qué hiciste? ¿votaste una ley para que me saquen el campo?’ Y Herrera le contestó: ‘no te preocupes, votamos la ley pero no los recursos’. Y eso ha sido Colonización históricamente», afirmó.

En este marco, el ex director sostuvo que el gobierno del José Mujica fue «el único» que «de alguna manera apoyó» al organismo.

«Yo no comparto nada del gobierno de Mujica porque creo que fue de los peores gobiernos que hubo pero, hay que decirlo, en el 2006 fue cuando se creó el impuesto que le dio recursos a Colonización» dijo, en alusión al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales.

«Fue el único gobierno que de alguna manera apoyó con esos recursos, y hasta el día de hoy es lo único que ha existido», aseguró.