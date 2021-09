El nacionalista reconoció que para un presidente “no hay un problema chico” y habló de sus dichos en la cumbre de la Celac.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este miércoles al hecho que sucedió en la mañana de este miércoles frente a la Torre Ejecutiva, donde un hombre de 32 años se prendió fuego. En entrevista exclusiva en Telemundo (Canal 12), Lacalle fue consultado sobre cuál es el problema prioritario para tener en cuenta cuando regrese al país.

El mandatario respondió que no hay “problema chico” para un presidente, sino que son todos problemas grandes y ejemplificó sus dichos con el evento sucedido en la plaza de Ciudad Vieja. “Hoy un uruguayo intentó prenderse fuego, eso es un problema del gobierno, un tema del gobierno. Se puede estar de acuerdo o no, lo que no se puede discutir que es un equipo comprometido y que trabaja 24/7”, aseguró.

En otros temas, fue consultado sobre las repercusiones que generaron sus dichos en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, (Celac) por la violación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lacalle reconoció en primer lugar que el foro al que se presentó tiene condiciones positivas porque es el único donde están solamente las naciones de Latinoamérica y el Caribe.

“Si uno dice una cosa en su país, si después cuando tiene a esos mandatarios enfrente y no le hace un reclamo por derechos humanos y por todo lo que la comunidad sabe, hay que decirlo. Con mucho respeto y serenidad”, aseguró.

En esta línea, explicó que hoy en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unideas no hizo referencia directamente a los países “porque es otro ámbito” y debido a que, entre otras cosas, “no estaban presentes los mandatarios”: “No había ninguno de ellos. Lo hecho hecho está y me pareció oportuno”, admitió.

El presidente uruguayo destacó las reuniones que se llevaron a cabo en el país norteamericano, lugar donde se habló del acercamiento con China, pero aclaró que desde el gobierno también están intentando establecer fuertes vínculos con Estados Unidos. Sobre las reuniones con los fondos de inversión, Lacalle dijo que se dedicó a “vender a Uruguay”.

“Uruguay tiene una institucionalidad muy fuerte, el día que me tocó asumir dije que Uruguay es una gran nación construida por mucha gente, de muchas ideologías, hace muchos años, y en Uruguay no se fomenta la brecha. No pretendíamos cambiar una mitad por otra, es un sentir y es algo que la gente que valoró mucho. Azucena (Arbeleche) tiene experiencia en ese tema (en los fondos de inversión) y me parece que Uruguay está dando una muy buena señal de apertura al mundo de que queremos competir, confiamos en el trabajo uruguayo. Donde se abre una puerta siempre hay un uruguayo que se luce”, indicó.

Finalmente, en referencia al referéndum que pretende derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el nacionalista dijo que en la votación se jugará “una parte de lo que se propuso en campaña”.

“En campaña hablamos de una ley de urgencia y su contenido, lo pusimos en el programa. Firmamos el Compromiso por el País, gran parte de eso es la LUC. Es una buena ley, qué alguien me diga en qué ha perjudicado esta ley en su vigencia y después hablamos de los beneficios. La vamos a defender porque es una muy buena herramienta”, concluyó. / Fuentes: Telemundo – Montevideo Portal