«Estoy conforme con el accionar eficaz y dinámico de la Policía. Respaldo el accionar y la colaboración de los fiscales«, expresó.

En tanto, informó que en el primer semestre del año el número de rapiñas y homicidios disminuyó un 20% y el de abigeatos, un 43%, informó Radio Monte Carlo.



Las consideraciones de Heber fueron realizadas en la exposición denominada «Seguridad: las reformas comienzan a obtener resultados, un problema siempre latente», organizada por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM).

Por otra parte, respecto a la situación carcelaria y la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por la situación de una persona privada de libertad con desnutrición, tras ser secuestrado por otros reclusos, indicó que «la cárcel es una ciudad oculta, lo que pasa es horrible».



Sostuvo que hay escasez de personal del Instituto Nacional de Rehabilitación en el ex Comcar y detalló que para contar a los internos hay cuatro policías de día y uno de noche.



El secretario de Estado indicó que se realizó un llamado para que 250 funcionarios policiales cumplieran tareas en las cárceles, y no hubo postulantes. Añadió que, en este momento, se desarrolla otro, que se encuentra en etapa de preselección e instancias formativas para la instrucción necesaria.



El narcotráfico y la droga “pudrieron la sociedad” y contribuyeron al aumento de los hurtos, las rapiñas y los homicidios, aseveró Heber. «Nos cambió el país. Nuestro enemigo es la droga. Vamos a dar batalla al grande y al chico, ejemplo de eso es que desarticulamos 1.800 bocas de pasta base sin tener la posibilidad de allanamiento nocturno, tenemos que cambiar la Constitución», señaló.



Sobre las cifras de delitos subrayó que «a quienes opinan que la baja de delitos es por causa de la pandemia, les respondo que no es así. Es por mayor movilidad, presencia y dinamismo, respaldo jurídico y político que le estamos dando a la Policía».



«Si hay más presos con menos delitos, quiere decir que hay más eficacia policial, porque se consiguen mejores pruebas, mejores elementos para que Fiscalía formalice», argumentó Heber, quien puntualizó que, en el presente, el 80% de los presos han sido condenados. / Fuente: Radio Monte Carlo – Por Nicolás Chamorro

PUBLICIDAD

Leé también: Falleció trabajador que había resultado herido tras falla de la máquina que manipulaba