Este es el resultado del estudio realizado con voluntarios para medir el nivel de anticuerpos contra el COVID-19 tras la vacunación.

El Instituto Pasteur de Montevideo presentó este viernes de tarde los resultados preliminares del estudio de presencia de anticuerpos contra el COVID-19 que realizaron en un grupo de voluntarios vacunados contra el coronavirus, informó Subrayado.

Analizaron los resultados de personas vacunadas con Coronavac (Sinovac) y con Pfizer, y en especial de aquellas que ya recibieron la dosis de refuerzo (tercera dosis) con la vacuna de Pfizer.

En este sentido la conclusión más destacada es que “la combinación de dos dosis de la vacuna CoronaVac con una tercera de Pfizer (15 días después de administrada) aumenta 20 veces el nivel de anticuerpos que se obtiene solo con dos dosis de CoronaVac”, dice el informe del Instituto Pasteur.

EL ESTUDIO

“Desde principios de marzo de 2021 se realiza en el IP Montevideo un proyecto de investigación para estudiar la evolución de los niveles de anticuerpos específicos anti-Covid-19 en el personal del instituto. Esta propuesta fue aprobada por el Comité de Ética y más de 200 integrantes aceptaron participar voluntariamente”, dice el informe del Instituto.

El trabajo es llevado adelante por investigadores del Institut Pasteur de Montevideo (IP Montevideo) y de la Universidad de la República (Udelar) y tiene como objetivo principal analizar cómo varían los niveles de anticuerpos anti-virales en relación con los diferentes tipos de vacunas y dosis administradas.

“De un total de más de 200 participantes en el proyecto, un primer subgrupo de 57 personas ya recibió las dos dosis CoronaVac y la tercera dosis de Pfizer, y se les extrajo sangre en cuatro ocasiones: pre-vacunación (marzo 2021); a los 18 días (promedio) de recibida la segunda dosis de CoronaVac; a los 80 días (promedio) post-segunda dosis de CoronaVac; y 18 días (promedio) post-tercera dosis de la vacuna Pfizer”, detalla el informe.

RESULTADOS DE CUATRO MUESTRAS

“En el primer muestreo, realizado en marzo y antes de recibida cualquier vacuna, ninguno de los participantes mostró anticuerpos específicos anti-COVID-19. Ninguno había padecido la enfermedad”, dice el IP Montevideo.

“En el segundo muestreo, que se realizó en promedio 18 días después de la segunda dosis de CoronaVac, el 100% de los participantes mostró presencia de anticuerpos específicos anti-virales, pero con niveles variables”, agrega.

“En el tercer muestreo, en promedio 80 días después de la segunda dosis de CoronaVac, se detectaron anticuerpos anti-virales en la totalidad de los participantes pero se encontró un descenso global respecto a los niveles hallados en el segundo muestreo”, señala el informe.

“En el cuarto muestreo realizado 18 días después de que el subgrupo recibiera la tercera dosis con Pfizer, todos los participantes presentaron un aumento en el nivel de anticuerpos que en promedio fue 20 veces superior al encontrado en el segundo muestreo”, asegura el Instituto Pasteur.

CUÁNTO TIEMPO

El Instituto señala que “estos resultados son preliminares y resta seguir analizando para saber por cuánto tiempo se mantendrán los niveles de anticuerpos anti-virales, así como aumentar el número de participantes analizados”.

“Hasta el momento aún no está definido cuál es el nivel de anticuerpos séricos que permita predecir protección inmunológica frente a la infección o al desarrollo de la enfermedad. También se sabe que existen otros mecanismos inmunológicos diferentes a los anticuerpos —como la inmunidad celular y memoria celular— que son muy importantes en la generación de protección y que no han sido analizados en este proyecto. Por ese motivo se subraya la necesidad de continuar con el uso de medidas de protección no farmacológicas como uso de mascarillas, ventilación de espacios cerrados y evitar aglomeraciones, entre otras”, concluye el Pasteur. / Fuente: Subrayado