Hoy, cada 100 plazas hay 135 reclusos.

El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, asistió el pasado jueves a la Comisión especial bicameral para seguimiento del sistema carcelario, donde dio detalles sobre el secuestro y tortura al que fue sometida una persona privada de libertad durante unos sesenta días en el módulo 11 de ex Comcar e insistió en su pedido de apoyo político para su plan de combate a la reincidencia delictiva y en favor de la rehabilitación de los presos.

Sobre la reunión, el senador nacionalista y presidente de la comisión, Carlos Camy, dijo que fue una reunión extensa donde, además de analizar y tratar la gravedad del hecho y la cronología de los sucesos, se tomó como punto de partida para tratar la realidad del sistema carcelario en el país. “Estamos hablando de un hecho que nos tiene que dar vergüenza a todos como país”, dijo.

“Sabemos que tenemos un sistema penitenciario que hace muchos años ya fue denunciado incluso internacionalmente por tratos indignos, inhumanos y degradantes; donde existe el abuso, la extorsión, donde hay condiciones extremas de convivencia y eso tiene una enorme gravedad”, afirmó.

Consultado sobre porqué el recluso, siendo un delincuente primario, fue a parar directo al módulo 11 del Comcar –considerado por muchos, uno de los peores lugares que hay en el sistema carcelario–, Camy explicó que es un tema “que preocupa enormemente” y que actualmente investigan tanto la oficina del comisionado parlamentario como Fiscalía.

Dijo que una de las definiciones que se tomó a partir del episodio, fue “duplicar la guardia durante el día y triplicar o cuadruplicar en la noche”, aumentando la cantidad de vigilantes en ese módulo que tiene “condiciones de superpoblación”.

Camy dijo que el sistema “está colapsado” y “desbordado en su capacidad de respuesta”. Explicó que hoy en día hay 13:815 internos y una densidad del 135%, “es decir, cada 100 plazas hay 135 personas”.

“El último año la población penitenciaria creció a un ritmo del 12,5% anual. (…) Si lo proyectamos en el mismo ritmo en lo que resta de este período de gobierno, prácticamente sería tener 20 mil personas privadas de la libertad hacia el fin del período”, expresó y dijo que para abordar esa problemática se debe hacer un “gran acuerdo nacional de políticas de Estado”.

Manifestó que es una problemática muy compleja no sólo dentro de la cárcel, sino que “también hace que sea complejo afuera”, porque la violencia que se sufre adentro de la cárcel “es violencia que también vamos a sufrir fuera” de ella.

Recordó que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, señaló ante la comisión de Presupuesto del Senado su voluntad de analizar el pasaje de las cárceles a otra órbita estatal fuera de la cartera. Camy dijo que “hay discrepancias sobre donde colocar esta unidad descentralizada”.

“Desde el Frente Amplio algunos dirigentes, (consideran) que el ámbito es el ministerio de Educación y Cultura, personalmente creo que no, hay otros que sugieren que sea el propio Ministerio del Interior, pero descentralizado como unidad, otros hablan de analizar otro ministerio”, ahondó el legislador, citando como ejemplo la propuesta de Petit de crear un Ministerio de Justicia bajo el cual se integre el sistema carcelario.

Camy dijo que se requieren hoy 4 mil plazas nuevas para “revertir” el hacinamiento, “que es una de las cosas para poder hacer posible una rehabilitación que permita tener seguridad pública”.

“Si hoy consideramos las normas internacionales aceptadas que señalan que las unidades deben tener no más de 500 presos, precisaríamos 8 cárceles nuevas; significan costos de servicios, infraestructura, cientos de funcionarios y técnicos, es decir, decenas de millones de dólares en construcción”, advirtió.

“Yo creo de verdad que siempre se han hecho aportes, creo en la acumulación de cosas, no soy de los que creo que existan gobiernos que hicieron todo mal y otros todo bien, entonces en este tema especialmente, más allá de ocuparnos de estos temas horribles, que nos duelen a todos, que no pueden pasar, que lamentablemente pasan, asumir que pasan porque el sistema no está dando respuestas y está mal y bueno, tenemos que entre todos con criterio de estado asumir el desafío que tenemos”, expresó. / En Perspectiva, El Espectador – Montevideo Portal