Manifestó que una de las fortalezas del país es saber «resolver las cosas pacíficamente».

El presidente Luis Lacalle Pou se hizo presente, este domingo, en el evento «Encuentro con el patriarca» en la Meseta de Artigas de Paysandú. «Hoy es un día de recuerdo, es un día de conmemoración», dijo Lacalle Pou, recordando a quien ideó este evento, el ex ministro del Interior Jorge Larrañaga, informó Subrayado.

Recordando sus días fuera del país, Lacalle Pou expresó que «cuando estás lejos lo mirás con perspectiva. Cuando estás afuera lo querés y lo extrañás, y te podés alejar de los temas», agregó. «Hay mucha manija y a veces hasta buscando en donde no podemos estar de acuerdo, y yo celebro no estar de acuerdo. Creo que es gran parte de la fortaleza de nuestro país es no haber estado de acuerdo», dijo, y remarcó que el problema «no es no estar de acuerdo, es cómo resolvemos los conflictos».

«A nuestro país, históricamente, se lo ve como un faro democrático, y no es por falta de conflictos entre los orientales. (…) Siempre que hubo una revolución, siempre que hubo una guerra o un conflicto, Uruguay supo resolver las cosas pacíficamente».

«Nosotros llegamos con una condición: que es la unión de los orientales, que es tender puentes, que no es dividir. Y ojo que siempre hay que estar dispuesto a la crítica, a recibirla más que a darle. Pero esta gran nación que fue construida por mucha gente le debe a que los que nos hicieron tales», concluyó su discurso. / Fuente: Subrayado / Foto: Presidencia

