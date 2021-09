Este nuevo reto viral en redes sociales no pudo evitar sacar de sus casillas a varios internautas.

Este acertijo tiene a todos los usuarios de la web enloqueciendo por su alta complejidad. La realidad es que sólo los que tengan un poco de práctica en la materia podrán resolver el reto viral. Muchos ni siquiera lo intentan cuando ven la imagen ya que los números son tan pequeños que varios tuvieron que ponerse un par de anteojos para verlo mejor.

Tal es su nivel de complejidad que recorrió las redes sociales de todas partes del mundo en busca de alguien lo suficientemente habilidoso para poder encontrar la figura que está escondida. De más está decir que tan sólo un 5% logró divisar el elemento escabullido, el resto fueron todos intentos en vano. De todas formas, no deja de ser muy entretenido y es apto para todas las edades.El enunciado no es nada de otro mundo: en la gráfica a continuación se pueden ver que hay muchos números 9 que están organizados muy prolijamente. No obstante, entre todos ellos hay un 8 que está escondido. La consigna indica que hay que encontrarlo en menos de 15 segundos.

Antes de comenzar, los expertos en retos visuales determinaron un par de reglas que se pueden aplicar para que la resolución sea lo más sencilla. Para empezar, lo ideal es no mirar detenidamente cada número en sí, sino más bien, ir a los detalles que marcan la diferencia para que sea más fácil ubicar al intruso. Por otro lado, y para ser fiel a la consigna, es importante que alguien cerca tuyo tenga un cronómetro a fin de que no te pases del tiempo estipulado.Si no pudiste ver el número, no te preocupes. Como muestra la foto a continuación, el 8 está por debajo del centro de la imagen, un poco más a la izquierda. Ahora que ya sabés la respuesta, podés invitar a tu familia y amigos a probarlo.

