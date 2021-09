El ex ministro expresó que el actual jerarca “agarra una situación que no controla”.

El Ministerio del Interior sufrió la pérdida de Jorge Larrañaga y desde entonces ha disfrutado de noticias positivas -como la continuación de la tendencia a la baja de los delitos- y otras perjudiciales como los episodios en las cárceles del último tiempo. En entrevista con el programa Punto de Encuentro de Radio Universal, el exministro Eduardo Bonomi se refirió a la gestión, en la previa a la interpelación de Luis Alberto Heber.

“El ministro Heber es ministro porque se produjo una desgracia. Él no discutió el presupuesto ni el plan de cárceles. Agarra una situación que no controla. Lo sacan de un ministerio en el que se encontraba más cómodo que en este”, consideró el exjerarca.

El plan de dignidad carcelaria, con posibilidades de trabajo, fue presentado por el entonces ministro Jorge Larrañaga. “Los planes sin recursos son papel pintado. En la instancia presupuestal no hubo ni un peso para eso. No hay ahora un recurso en la Rendición de Cuentas”, sostuvo y agregó: “No hay un recurso. No hay nada”.

El exjerarca también se refirió a la fuga de Hugo Pereira del Comcar. “La fuga y la situación de cárceles es compleja y es difícil ubicar responsabilidades (…) Mucho guardia deja hacer, es difícil el control. Más que la responsabilidad del ministro, me preocupa las informaciones que dio el ministro. Fueron cuatro”, dijo al respecto.

PUBLICIDAD

En cuanto a la noticia difundida la semana pasada, de que un preso había sido torturado por 60 días en el módulo 11, expresó que coincide con Heber en que tanto el módulo 10 como el 11 son los más complicados y están por debajo de la línea base de dignidad humana.

El ahora senador expresó que es necesaria una mirada política sobre el tema cárceles, no necesariamente un acuerdo, “pero sí una mirada común”.

PUBLICIDAD

En otro orden, señaló que “está seguro” que Heber “asusta” diciendo que si se deroga la LUC se va a soltar presos. “En una campaña uno tiene que jugar con la verdad”, criticó.

El exministro, además, apuntó que “fundamentalmente” la baja de delitos es por la pandemia. “Hace un mes y medio más o menos creció la movilidad. Este mes lleva 34 homicidios”, dijo, en base a un conteo que lleva allegados. “El récord de homicidios de setiembre fue 37. Van 34”. / Fuente: Radio Universal – Por Paula Ojeda