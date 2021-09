El popular doctor Karen Raj explicó su sistema para dormir sin problemas en un video de TikTok.

En medio de la pandemia de coronavirus, millones de personas sufrieron estrés e insomnio. No obstante, el médico Kara Raj dice tener una solución al respecto y la explicó con un método a través de un video de TikTok.

El doctor compartió su truco 10-3-2-1 en las redes sociales, el cual ayudaría a las personas a conseguir una noche de sueño perfecta.

Karan Raj es popular en TikTok, la plataforma en la que 4.3 millones de seguidores disfrutan de sus entretenidos consejos sobre salud. En esta oportunidad, sorprendió con su sencilla explicación para un problema que afecta a miles.

Su método para combatir al insomnio es eliminar diferentes hábitos en ciertos momentos del día, con el objetivo de relajar naturalmente el cuerpo de modo que cuando la persona se acueste logre “bajar decibeles” rápidamente y así lograr el sueño profundo.

“Aquí se explica cómo dormir mejor con el truco del 10-13-2-1. Diez horas antes de acostarse, no más cafeína. Este es el tiempo que le toma al cuerpo eliminarla del torrente sanguíneo y quitar los efectos estimulantes”, señaló.

Y continuó: “Tres horas antes de acostarse evite las comidas abundantes, esto ayuda a evitar la acidez estomacal y la irrupción del sueño. También evite el alcohol, ya que afecta su sueño REM”.

Para concluir su fórmula, agregó: “Dos horas antes de acostarse, no hay trabajo. Esto le ayuda a entrar en un estado mental relajado. Y una hora antes de acostarse, sin pantallas, eso también significa Netflix. La luz azul inhibe la producción de melatonina, lo que retrasa el sueño”.

A las pocas horas, el video del médico Raj recibió más de 100 mil me gustay miles de comentarios, especialmente de personas que se quejaban de no poder tomar café, difundió Mirror.Karan Raj es un reconocido cirujano que ejerce su profesión en el Hospital Frimley Park de Reino Unido y es profesor del Imperial College de Londres y de la Universidad de Sunderland. “Creo que TikTok sirve para crear conciencia sobre temas importantes y también ayuda a inspirar a las próximas generaciones a dedicarse a la medicina”, dijo al sitio web Faces of digital health.

