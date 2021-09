Ex consejero de Facultad de San José, no pudo votar.

Gonzalo Ciganda, ex consejero de Facultad de Humanidades, aseguró que las elecciones universitarias de ayer configuraron «un fraude electoral» debido a que la importante cantidad de estudiantes que no pudo sufragar puede tener influencia en los resultados finales.

En una extensa publicación que realizó en Facebook, reconoció que utilizar esa expresión es «fuerte».

No obstante ello reafirmó su idea porque «un fraude es una acción ilícita para modificar los resultados de una elección. Y eso es lo que sucedió ayer», sentenció.

«Es ilícita porque la responsable de la no votación es la Corte Electoral, que no dispuso la cantidad de mesas necesarias, y es un principio del derecho que la falla de la administración no recae en el administrado», señaló.

«Es fraude –prosiguió- porque hay resultados modificados, muy particularmente en cuanto a los claustros de facultad que reparten 10 lugares entre estudiantes y cada uno de esos lugares pueden ser obtenidos o perdidos por pocos votos», remarcó.

Asimismo, opinó que se trata de un hecho «histórico y sin precedentes» porque » la Corte Electoral comunica que le importa más dale un justificativo a los votantes y no reparar la gravísima falta de impedir el voto en democracia»

Más adelante, expresa que, a su entender, los ministros de la Corte Electoral «deben renunciar de inmediato»

Tras recordar que es el mismo órgano el que «administra las elecciones nacionales, departamentales y un sin fin de otros actos electorales», sostuvo que esta «Corte no puede seguir un minuto más siendo la responsable de un fraude electoral».

Ciganda, quien en el medio es más conocido pro su actividad política y pro haber ocupado la presidencia del Frente Amplio San José, fue consejero de la Facultad de Humanidades entre los años 2007 y 2010. Y ayer, no pudo votar.