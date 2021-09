Habrá aforo del 50% en todos los espacios.

La Intendencia de San José no exigirá estar vacunado contra el COVID-19 para poder ingresar a los distintos espacios físicos que estarán abiertos al público durante el Día del Patrimonio, que se celebrará este fin de semana.

El dato fue aportado por el director de Gestión Ambiental y Salud de la comuna, Carlos Rodríguez, en el marco de una conferencia de prensa llevada a cabo esta mañana en el Espacio Cultural, en el que se dieron a conocer las actividades previstas.

Rodríguez dijo que con el fin de permitir el ingreso tanto de personas vacunadas como no vacunadas, se ha dispuesto un aforo general del 50% en todos los lugares.

PUBLICIDAD

«Sabemos que hay lugares grandes, que podían permitir el 70 o el 80%, pero preferimos manejarnos para todos con el 50% para que puedan atenderse las dos situaciones», señaló.

El funcionario indicó que, de todas formas, el uso del tapabocas será obligatorio en todos los sitios, en los que además habrá facilitadores con alcohol en gel e incluso tapabocas disponibles para quienes no lleven el suyo. Su presencia, además, ha sido objeto de una planificación que contempla aquellos horarios en los que se supone hay mayor afluencia.

Leé también: Centro Comercial inició campaña para incorporar pasantes de UTU a empresas locales