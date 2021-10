Todos los detalles y cruces de la segunda fase.

Se cerró este domingo la fase de grupos de la Copa Nacional de Clubes de OFI, tanto en la «A» como en la «B».

En la «A», la jornada dejó la clasificación de Río Negro, que le ganó a Juanicó de canelones en el 19 de Abril.

Central y San Lorenzo ganaron, pero el fallo pendiente de OFI sobre el reclamo de puntos del equipo santo por la eventual inhabilitación del jugador de Central, Waldemar Acosta, en el partido que enfrentó a ambos equipos en la 4a. fecha, y que ganara Central 3-1, mantiene indefinida la clasificación del mejor tercero de la Serie C.

En la «B», aunque perdió, clasificó Juventud Unida, en tanto River Plate quedó eliminado.

Los detalles:

COPA NACIONAL DE CLUBES DE OFI

PUBLICIDAD

DIVISIONAL «A»

Serie C

Barracas (Dolores) 1 – Central 4

Goles: 11′ John Salvador (BA), 39′ Juan Ignacio Guardado (C), 42′ Mauro Portillo (C), 65′ Nicolás Rebollo (C), 81′ Germán Alayón (C)

Juventud (Colonia) 1 – San Lorenzo 2

Goles: 36′ Juan Manuel Alonso (SL), 66′ Juan Manuel Alonso (SL), 83′ Martín Bertinat (J)

Posiciones: Barracas 11, Juventud 10, Central 7, San Lorenzo 5

Nota: Está pendiente la decisión de OFI sobre el reclamo de puntos de San Lorenzo por eventual inhabilitación del jugador de Central, Waldemar Acosta, en el partido que enfrentó a ambos equipos y que ganara Central 3-1 por la 4ª fecha.

PUBLICIDAD

Serie D

Río Negro 1- Juanicó (Canelones) 0

Gol: 33′ Maximiliano Castro (RN)

Sábado: Nacional (Florida) 1 – Universal 0

Posiciones: Universal 11, Río Negro 9, Juanicó 6, Nacional 5

COPA NACIONAL DE CLUBES DE OFI

DIVISIONAL «B»

Serie F

At. Valdense (Colonia Valdense) 1 – Juventud Unida 0

Gol: 17′ Ricardo Barreto (AV)

River Plate 1 – Wanderers (Santa Lucía) 2

Goles: 19′ Juan Manuel Gómez (W), 31′ Sergio Conde (RP), 67′ Mariano Rubbo (W)

Posiciones: Wanderers 12, Juventud Unida 8, Atlético Valdense 8, River Plate 5

Serie G

Campana 2 – Quilmes (Florida) 1

Goles: 301 Bruno Arqueta (C), 57′ Pedro Petrullo (C), 58′ Facundo Spinelli (Q)

Boquita (Florida) 5 – Liverpool (Canelones) 3

Posiciones: Campana 13, Boquita 11, Quilmes 9, Liverpool 5

CRUCES DE LA SEGUNDA FASE

DIVISIONAL «A»

Universal – Piriápolis

Barrio Olímpico (Minas) – Río Negro

San Eugenio (Artigas) – Central / San Lorenzo

DIVISIONAL «B»

Campana – At. Valdense (Colonia Valdense)

Juventud Unida – Boquita (Sarandí Grande)