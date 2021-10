La intendenta ya ha estado hablando sobre el tema con el ministro Falero.

Ana Benaberri, sumó su voz a favor de la instauración de una línea de ómnibus que una las ciudades de Colonia y Punta del Este pasando por San José de Mayo.

“Bienvenido sea…estamos afines de que exista esa posibilidad”, dijo este lunes, agregando que es algo que “hemos estado hablando con el ministro (de Transporte) Falero”, quien le dijo que “se va a evaluar seriamente”.

“Todos sabemos que en alguna oportunidad circulaba una empresa que se trasladaba dentro de nuestro departamento desde Ecilda hacia el norte viniendo desde Colonia, creo que hasta se podría recomponer esa posibilidad, no me voy a meter en un terreno que no me corresponde, pero estamos más que afines a que así sea”, cerró la intendenta.

Cabe mencionar que la Junta Departamental de San José oficializará este lunes su respaldo al proyecto de creación de una línea de ómnibus entre Colonia y Punta del Este que pase por la ciudad de San José de Mayo.