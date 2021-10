Bancada del PN se reunió con Pirotecnia Cero Uy.

La bancada de ediles del Partido Nacional se reunió en las últimas horas con integrantes de la Coordinadora Pirotecnia Cero Uy con el objetivo de seguir recabando insumos de cara a una posible regulación de la misma en el departamento.

Como ha sido informado, sobre finales del año pasado el tema fue planteado en el deliberativo por los ediles Marcelo Pianzzola y Melissa Hornes (PN).

Sin embargo, por la proximidad con las fiestas tradicionales y a los efectos de no generar inconvenientes a importadores y comerciantes, se decidió pasar el asunto a la Comisión de Legislación con el compromiso de retomarlo a cuando se reiniciaran las sesiones ordinarias en febrero de ese año. Sin embargo, eso no sucedió y, hasta el día de hoy, la Comisión no se ha expedido.

Consultado por San José Ahora, el edil Pianzzola dijo que la idea de la Coordinadora es “que se reduzca lo mas posible” la pirotecnia “bajos los argumentos que más o menos hemos venida manejando también en la Junta, que van desde la empatía con los animales hasta los perjuicios que causan a personas con diferentes trastornos”.

“Por nuestra parte, les comentamos las propuestas que está manejando la Junta, que son la de Melissa (Hornes) que busca la regulación y la mía, que busca poder poner en marcha una fuerte campaña de sensibilización”, recordó el edil.

En este marco, y de acuerdo a lo informado por Pianzolla, durante la reunión el edil Walter Faggiani, coordinador de la bancada del Sumate, informó que la Comisión está “avanzando bastante bien” sobre el tema y que “podría” emitir un informe en el transcurso del presente mes de octubre.

“Aparentemente la Comisión estaría elevando un informe al plenario este mes. Nos sabemos hasta el momento en qué línea será ese informe, pero nosotros, junto a Melissa, mantenemos la idea de que concientice y que se regule”, señaló el representante de la lista 40.

La Coordinadora Pirotecnia Cero Uy está integrada por una 35 organizaciones y colectivos, entre los que se encuentran organizaciones animalistas, medioambientalistas y que trabajan con personas que poseen diferentes discapacidades.