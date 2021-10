La intendente habló luego que Falero anunciara que no considera ser candidato nuevamente a la Intendencia de San José.

El ex intendente de San José y actual ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo horas atrás que no considera ser candidato nuevamente a intendente. Al respecto fue consultada la actual jerarca comunal, Ana Bentaberri, quien manifestó no haber escuchado las declaraciones de Falero.

“Yo no lo escuché a José Luis…me gustaría haberlo escuchado porque lo conozco desde que somos niños y uno cuando escucha el tono de voz de un amigo, se da cuenta por qué está contestando eso”, dijo.

“La única apreciación que puedo hacer es que yo surjo como propuesta del Sumate y eso lo he mantenido siempre arriba de la mesa, cuando llegue el momento de sentarnos de nuevo con todo el equipo evaluaremos quién va a ser la siguiente propuesta del Sumate. José Luis es el líder de la agrupación, hemos compartido con él todos los procesos de nuestra agrupación política y lo vamos a seguir haciendo. ¿Desde qué lugar? También siempre hemos sido muy transparentes en ese sentido, tenemos esa impronta cualquiera de los dos de que asumimos con mucha responsabilidad que sea desde lugar que nos corresponde, no desde el lugar que queremos como seres humanos, que podemos añorar, sino al que nos dan los compañeros porque entienden que nos corresponde ese lugar”, manifestó Bentaberri.

“Queremos respeto de los demás y tenemos que ser nosotros como líderes de la agrupación los primeros respetuosos, ya llegará ese lindo momento en que tengamos que sentarnos a intercambiar propuestas políticas hacia adelante. Allí voy a estar, como siempre he estado, y voy a estar con esa propuesta de que el Sumate, el Partido Nacional tiene que seguir siendo gobierno en San José, porque para eso dejamos el alma en la cancha”, concluyó.