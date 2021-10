Culpó a su novio de “ojo alegre” y a la vendedora de vestirse de forma provocativa.

Una comerciante mexicana pasó un pésimo momento cuando una clienta juzgó sus estándares de belleza y le realizó un insólito pedido que se hizo viral. La historia se vivió cuando una emprendedora, dueña de un local de entrega de pedidos comprados en forma online y reseñas, recibió fuertes críticas por una compradora “tóxica”. La incómoda situación se tornó viral cuando la afectada difundió las capturas de pantalla de la conversación y expuso a la celosa en redes sociales.

El hecho ocurrió luego de que la compradora adquiriera el producto y fuera recibido por su pareja. La clienta no quedó satisfecha por la transacción, aunque sí por el producto. Es que horas después de la entrega, le escribió a la propietaria del emprendimiento a través de WhatsApp.

El detalle de la conversación

“Ya le entregué Per, espero que te guste todo y disfrutes tus regalitos”, avisó Andy. “Gracias preciosa, sólo un problemita”, respondió la otra mujer. Y ante la sorpresa de la emprendedora, la conversación continuó de forma incómoda. La tóxica volvió a preguntar si ella sola entregaba los pedidos y que todo estaba “increíble”, salvo un detalle: la apariencia de la dueña de Pichicatería.

Captura de la conversación entre la emprendedora y la tóxica. Foto: Facebook Pichicatería



“El problema eres tú bebé, por eso preguntaba si entregabas sólo tú”, empezó acusando la novia. “Sólo que sin que te ofendas, ¿siempre te arreglas y así cuándo entregas? ¿O sólo fue porque te dije que iba mi novio”, prosiguió Perla. Atónita, la emprendedora le respondió con respeto, explicando que siempre se viste igual y que en ningún momento había sido grosera, ya que no entendía el pedido.

Captura de la conversación entre la emprendedora y la tóxica. Foto: Facebook Pichicatería



“Bueno es que me encantaron las cosas de verdad, pero no me gustó que tú entregaras. Quiero seguir comprándote pero quiero pedirte si cuando me entregues mandes al chico que comentas. Siendo sincera yo siempre estoy en clase, estudio Derecho y pues no tengo tanto tiempo ni eso como otras, entonces mi novio recogería siempre”, argumentó de forma insólita la novia tóxica.

PUBLICIDAD

Además, como si fuera poco, la celosa agregó, entre otras cosas: “Al menos espero algo extra por el mal trato”, pretendiendo que la emprendedora le regalara algo ya que según la acusadora, ésta le habría hecho pasar un pésimo momento, atentando contra su relación ya que su novio es “muy ojo de alegre”. También agregó “La verdad yo estoy muy feliz con él. Y mejor que le entregue el chavo o una fea, tú no porfis” y descalificó “Tampoco eras la gran cosa neni, ¿si lo viste? No te haría caso pero por si las dudas”.

PUBLICIDAD

Captura de la conversación entre la emprendedora y la tóxica. Foto: Facebook Pichicatería



Días después, Perla continuaba con sus inseguridades, por lo que volvió a la carga contra Andy. El explícito pedido se centró en eliminar a su novio de Facebook para que luego ella pueda etiquetar a Pichicatería sin problemas que su pareja la vea. La vendedora casi accede a la insólita petición, pero cuando le solicitó el usuario de su pareja, la novia saltó a la defensiva y la acusó de querer stalkearlo.

¿Cómo terminó la historia?

Finalmente, la novela terminó con la comerciante subiendo las capturas de pantalla a sus redes sociales, ya que la tóxica la amenazó con acusarla de “quita novios” y “ratera”. Junto a la evidencia, Andy escribió: “Chicas, quiero reportar a esta persona nefasta que desde su primer compra se portó de manera incorrecta conmigo. Aclaro que yo no iba vestida “provocativa” y tampoco crucé más de 4 palabras con su novio, al contrario, yo estaba molesta porque llego muy tarde y tuve que salir del metrobús porque él no quiso bajar de su coche”.

“Voy a exhibir su número, foto y todo si continúa molestándome, pero mientras ustedes pueden ver qué en ningún momento le hable de mal forma. Lo subo porque chicas, coma o no de esto todas las mujeres merecemos respeto en nuestro tiempo, persona y trabajo. No se dejen de nadie”, sentenció la comerciante.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

TN