La confianza en la Policía tuvo un salto inédito en mayo de este año, cuando falleció el entonces ministro del Interior Jorge Larrañaga.

La última encuesta de Equipos Consultores sobre la confianza de los uruguayos en la Policía difundida por Subrayado, muestra opiniones divididas, pero con saldo positivo. Uno de cada cuatro uruguayos (25%) tiene “mucha” confianza, y 33% “bastante” confianza. Por tanto, el núcleo de opiniones positivas alcanza a casi seis de cada 10 uruguayos (58%). Por el lado contrario, 33% tiene “poca” confianza, y 8% directamente “ninguna” confianza.

El largo plazo: niveles récord

Cuando se mira la evolución del indicador a lo largo del tiempo, considerando los promedios anuales, se aprecia que los niveles de confianza en la Policía han venido aumentando en los últimos años. Hasta 2017 predominaban las visiones de sesgo negativo y relativamente estables. Un primer cambio positivo se apreció en los últimos años de gestión del gobierno anterior (2018-2019), cuando la imagen policial pasó a estar dividida en mitades casi iguales entre confianza y desconfianza. Ya en 2020 y 2021 se produce un salto adicional, en ambos años con saldo ya decididamente positivo.

Los datos del sistema de medición de Equipos Consultores son razonablemente coincidentes con los que muestran otros estudios como el Latinobarómetro (estudio internacional comparado de 18 países). Según el Latinobarómetro 2020, la confianza de los uruguayos en la Policía fue la más alta de la historia (desde 1995). Este estudio muestra también que en 2020 la Policía fue la institución que recogió mayor confianza de todas las evaluadas en Uruguay.

El corto plazo: la huella de la muerte de Larrañaga

Más allá del análisis de los promedios anuales, también es muy interesante analizar la evolución de corto plazo desagregando las mediciones del año. Esta mirada permite ver un curioso dato en mayo de 2021. Esa encuesta, realizada pocos días después de la muerte del entonces Ministro del Interior Jorge Larrañaga, muestra un salto completamente atípico, que llevó la confianza en la Policía a un nivel de 70%, inédito en la historia.

Este salto de mayo, sin embargo, no se sostuvo. Las mediciones siguientes, en julio y setiembre, muestran un “retorno a la normalidad”, con niveles de confianza algo por debajo del 60%, similares a los de los últimos dos años. Ese dato de mayo pasado, explicado por una coyuntura muy particular de exposición pública, también cargada de componentes emocionales, fue efímero. Pero deja su huella: primero, porque “empuja” el promedio anual de 2021 un poco al alza. Y, segundo, porque quedará inscripto en la serie de datos como un punto muy alto, asociado a la muerte del ex Ministro.

Distintas miradas por edad e ideología

Las miradas sobre la policía se diferencian en función de la edad de los entrevistados y sus orientaciones ideológicas. En términos etarios, cuanto menor la edad de los entrevistados, menor confianza en la Policía. De hecho, en la franja de edad más joven (18 a 29 años) predominan las respuestas negativas. Por el contrario, entre los mayores de 50 años se encuentra la mayor confianza. En este segmento poblacional los juicios positivos sobre la Policía prácticamente duplican a los negativos.

Las diferencias son más marcadas aún cuando se analizan los datos según posiciones ideológicas. Entre las personas que se identifican con la “izquierda” o la “centro-izquierda”, predomina la desconfianza en la Policía (en relación de 6 a 4). Cuando se analizan las personas de “centro” la situación se invierte (la confianza se impone en relación de 6 a 4). Por último, entre las personas de “derecha” o “centro derecha” los juicios muestran una contundente mayor confianza en la Policía que alcanza al 72% de las personas en este segmento.

FICHA TÉCNICA:

