El actual concejal de Ciudad del Plata dijo que el FA “necesita otro impulso”.

Richard Mariani fue entrevistado por el periodista Diego Perdomo para La Semana de Libertad. En ese marco, respecto a la campaña que ha vuelto a surgir para que sea presidente del FA San José, Mariani dijo que no le gusta ser autoreferente “pero los votos lo marcaron en la elección de setiembre del año pasado, soy la persona más votada de todo Ciudad del Plata y me atrevería a decir que de todo el departamento porque los demás actores políticos siempre se presentan en listas nacionales. Yo me presenté con una lista que no tenía estructura, que no tenía nada, y fuimos los más votados. No soy de ninguno de los sectores mayoritarios”.

Comentó luego que quienes impulsan su candidatura es “un grupo de vecinos de Ciudad del Plata y de sectores pequeños pero que tienen representatividad dentro del Plenario Departamental”.

Luego se refirió a otro nombre que ha estado en danza como posible Presidente del FA San José. “A mí si me preguntás quién me representa me inclinaría en este momento por el compañero Oteguy, que es un laburador del INAU, que es del interior del departamento, de Libertad, y conoce las necesidades y la coyuntura, porque necesitamos un Frente Amplio unitario, movilizado para esta circunstancia”, pero aclaró “yo no le puedo decir a los vecinos que no me propongan cuando realmente me gustaría. Ahora tengo un problema personal que lo tengo que atender, pero creo que el FA necesita otro impulso”, dijo a La Semana.

Respecto a qué le podría dar al FA tener un presidente del interior del departamento, manifestó que “le puede favorecer en la descentralización. Siempre nos quejamos del centralismo democrático, pero después en el interior con las capitales departamentales pasa lo mismo. Todos los compañeros del interior de todos los pueblos conocen las problemáticas de cada lugar y pueden aportar un montón”.

“Siempre pasa lo mismo, los candidatos son siempre de la capital departamental, las decisiones se toman ahí, las reuniones son ahí. Hay que descentralizar un montón de cosas y también movilizar a la fuerza política desde la base. Hay un montón de señales que se pueden dar desde la orgánica del FA, por ejemplo, reuniones de los ediles en las localidades del interior, cada uno o dos meses; reuniones de la Mesa Política en diferentes localidades y sobre todo estar en cercanía con los vecinos”, agregó Richard Mariani.

“Yo desde hace años me daba cuenta que los vecinos me pedían que me postulara para alcalde y en este pequeño recorrido de un año que tenemos en el Municipio, hemos presentado 141 pedidos al Concejo Municipal y los vecinos se están identificando con el trabajo que hacemos con nuestro equipo de trabajo. La gente de abajo está reclamando algo”, dijo. / Fuente y foto: La Semana – Por Diego Perdomo

