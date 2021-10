El relator de fútbol expresó su preocupación por la inseguridad en torno a la terminal de Ómnibus San José. “Hay uno no sé si con un arma”, dijo.

El martes en la sección “Cuna de Campeones” del programa deportivo Peligro de Gol que se emite por Principal FM, tres madres de jugadoras del baby fútbol de Tito Borjas narraron varios hechos delictivos de los que han sido víctimas en la cantina que tienen en el predio del “Bosque Artigas”. Las mujeres expresaron que no solo les roban, sino que los malhechores vandalizan las instalaciones. Contaron que les han sustraído varios electrodomésticos y alimentos, además de dañarles instalaciones eléctricas, puertas y lavabos. En uno de los últimos episodios les rociaron nafta en el piso, desconociendo el porqué de esa acción. Además de las pérdidas económicas que representan esos actos, generan angustia entre los niños y preocupación en sus padres, quienes reclaman más presencia policial.

En el cierre del programa su conductor, el relator Andrés Delgado, detalló una situación que tiene que vivir casi a diario en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de San José.

“Que no existan más esta situación que estamos atravesando todos los maragatos, ojalá que haya seguridad”, comenzó diciendo Delgado, quien después se explayó: “Mirá lo que me pasa a mí todos los días. Me voy a las cinco de la mañana en el auto hasta la terminal, cada vez que me bajo del auto hay uno no sé si con un arma, con un cuchillo, siempre mangueando, siempre, está todo el día. ¿Sabés lo que me salva? Que están los taxistas ahí, ya me conocen y que prenden luces ahí, más o menos me avisan que voy a tener a alguien por la espalda…en cualquier momento vamos a tener que andar armados acá. Cinco de la mañana eh. Cinco de la mañana me voy todos los días. Paro el auto, hoy tenía uno (por el martes), de la nada apareció, vendiendo no sé, repasadores, no sé qué andaba haciendo, le di diez pesos, quedó loco de la vida, pero bueno, a veces no tenés yo qué sé, y te encontrás y te afanan. Así que lo que viven ellas lo sé porque lo vivimos nosotros también en cualquier índole a cualquier hora. Ojalá no pasen más estas cosas”, concluyó.