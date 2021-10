Está ubicada en la Quinta del Horno, donde también están las cenizas del artista. “El Seba” falleció el 28 de mayo del 2019.

Este jueves por la tarde, en la Quinta del Horno de San José, quedó inaugurada una escultura en homenaje al popular Sebastián Amaro, quien este 7 de octubre estaría cumpliendo 50 años.

Se trata de una escultura que varios amigos del Amaro decidieron donar a la Intendencia. Se emplazó en la Quinta del Horno, lugar desde el que Sebastián se desempeñó como Asesor en Eventos de la Intendencia y donde, además, fueron depositadas sus cenizas tras su fallecimiento, el 28 de mayo del 2019.

“La vida son vivencias, no importa el tiempo que hayas vivido, las vivencias son lo que te queda y vaya que si el Seba tuvo vida”, dijo Alexis Bonahon, amigo y compañero de Sebastián que estuvo a cargo de la oratoria.

PUBLICIDAD

Escultura inaugurada en la Quinta del Horno, en honor a Sebastián Amaro

“Él ponía la misma pasión mano a mano con un amigo, en un ensayo o arriba de un escenario en una escuela” recordó. Bonahon parafraseó: “La vida vivida con pasión no es como un sol de invierno que alumbra pero no calienta, la vida vivida con pasión contagia, por eso el Seba, frente a cualquier cantidad de público en un escenario agarraba la guitarra y él solo, podían haber diez o cien mil, él solo contagiaba con esa pasión a toda esa gente, no precisaba mucho adorno para eso, era él, porque transmitía lo que sentía”.

“El Seba no pasó por la vida como si tal cosa, su guitarra, su sombrero, sobreviviendo, esa fue su vida, que la hizo su canción prácticamente desde sus inicios, y él fue eso, sigue sobreviviendo a pesar del paso del tiempo que lo marcan determinadas unidades de medida, son las vivencias la que marcan ese sobrevivir del Seba”, reflexionó emocionado.