Duro descargo de conductor que volcó camioneta en ruta 11 por evitar chocar con un ómnibus.

El miércoles en horas de la tarde se produjo un accidente de tránsito en ruta 11, más precisamente en la rotonda de ingreso a ciudad Rodríguez.

Jefatura de Policía informó el jueves de mañana que una camioneta marca CHEVROLET modelo S10 matriculada en Montevideo que circulaba por ruta 11 en dirección este volcó al frenar bruscamente para no impactar que un ómnibus de una empresa departamental que circulaba delante y pretendía ingresar a la Ciudad Rodríguez.

El conductor fue asistido por una unidad de emergencia y dado en el lugar, mientras que su acompañante fue asistida y derivada a un centro asistencial de la capital departamental. Se le diagnosticó: “PTM leve, TEC sin pérdida de conocimiento, quemadura de segundo grado en el codo”.

Horas después Walter Guichón, conductor de la camioneta dio su versión en redes sociales, donde escribió: “Ayer (por el miércoles) gracias a la imprudencia del chófer de este ómnibus de la empresa Ruimar matrícula MTU 1252 no respetó cartel de pare y fuera de toda preferencia se largó a cruzar la ruta 11 en una rotonda sin siquiera mirar. Yo que venía en la camioneta en mi intento de no impactar contra el bus de lleno frené y en la maniobra me di vuelta”.

Más adelante Guichón reflexionó: “Así son y así andan, es un inconsciente por qué si fuera un camión hoy los muertos eran un montón… Veremos cómo sigue esto pero quieto no me voy a quedar este HDP tiene que pagar…”.

La publicación fue acompañada por una serie de fotos del siniestro de tránsito.