Se presentaron un total de 681 proyectos de Argentina, Paraguay y Uruguay.

El proyecto presentado por el equipo de Uruguay (San José) es Sensores para monitorear la calidad del aire. En este caso es un dispositivo económico y accesible que puede medir la concentración de dióxido de carbono, la temperatura y la humedad en el ambiente y que permite saber cuándo es necesario ventilar los espacios cerrados.

Se dieron a conocer los 5 finalistas de Soluciones para el Futuro (Solve for Tomorrow),el programa educativo creado por Samsung en el cual estudiantes de escuelas secundarias públicas de Argentina, Uruguay y Paraguay inscriben su proyecto para resolver un problema presente en su comunidad. En la edición 2021 de Soluciones para el Futuro se presentaron 681 proyectos de los cuales 396 fueron de Argentina, 146 de Uruguay y 139 de Paraguay.

El equipo finalista de la provincia de Santa Fe (Rafaela) denominó su trabajo: App “Entre nosotrxs”: una aplicación para padres, madres y estudiantes de todo el país que cuenta con distintas herramientas que favorecen la salud mental. Entre ellas, se pueden encontrar contactos de profesionales de salud en el rango geográfico del usuario, chat en vivo para conversar con otros usuarios, además de cursos y artículos sobre temáticas relacionadas con los puntos de interés.

El proyecto seleccionado de la provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca) se llama Kartíc Biofiltros. Se trata del desarrollo de un filtro de plástico reciclado con un material filtrante de carbón activado capaz de retener microplásticos en el agua residual, producto del lavado de ropa.

El equipo preseleccionado de la provincia de Córdoba (Bell Ville), presentó Golosinas Saludables- Hemogomitas: una alternativa inexistente en el mercado que buscar subsanar problemas de nutrición, través de la prevención y disminución de la deficiencia del hierro en niños/as.

PUBLICIDAD

El proyecto presentado por el equipo de Uruguay (San José) es Sensores para monitorear la calidad del aire. En este caso es un dispositivo económico y accesible que puede medir la concentración de dióxido de carbono, la temperatura y la humedad en el ambiente y que permite saber cuándo es necesario ventilar los espacios cerrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a Paraguay (Ciudad del Este), la propuesta fue: Madera Plástica. Este proyecto, por medio de la creatividad, busca dar un uso adecuado a los residuos a través de la reutilización para convertirlos en madera plástica. Mediante un proceso de fundido químico o fundido por calentamiento, se moldea el plástico que luego puede ser utilizado para cualquier tipo de construcción como alternativa a la madera.

Para conocer más sobre cada uno de los proyectos finalistas se puede ingresar en www.soluciones-futuro.com

El 27 de octubre se realizará el evento final de premiación a través del canal de You Tube de Samsung Argentina en el que se dará a conocer el equipo ganador.

Los proyectos serán presentados frente a un importante jurado que estará a cargo de la selección. El jurado está formado por Valentina Avetta de Argentina, ex ganadora Soluciones Para el Futuro edición 2016, estudiante de Bioingeniería; Tomás Giovanetti de Argentina, Fundador de TGA (The Gaming Agency), en diciembre de 2020 fue incluido en la lista de los «35 Latinoamericanos más innovadores» publicada por el MIT; Ricardo Braginski de Argentina, Periodista de educación y tecnología; Nelson Duboscq de Argentina, Fundador y CEO de Digital House; Soledad Núñez de Paraguay, Ex ministra de Vivienda y Hábitat de ese país.

Soluciones para el Futuro se realiza desde el 2014 en Argentina, Uruguay y Paraguay y lleva más de 17.000 estudiantes y docentes participantes con más de 4.300 proyectos cargados. Para conocer más ingresá en www.soluciones-futuro.com