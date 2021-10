El líder del Sumate (PN), respondió así ante la consulta de una eventual nueva candidatura suya a la Intendencia josefina.

El actual ministro de Transporte y Obras Públicas fue consultado sobre la posibilidad de que vuelva a ser candidato a la Intendencia de San José. Su respuesta, por lo pronto, alejó tal posibilidad.

“Creo que he cumplido un ciclo en San José. Tenemos un equipo que está gestionando de forma estupenda y creo que las futuras administraciones deberán continuar con los mismos lineamientos. No es mi interés volver a San José ni quiero poner sobre la mesa este tema”, manifestó.

Falero se refirió a su cargo actual y al compromiso que representa. “Uno nunca sabe lo que le depara el destino, lo interesante es poder acompañar al gobierno en esta tarea bastante ardua que nos han encomendado que es un ministerio potente, que tiene un rol por delante de la obra pública vital para la recuperación de la economía. Así que vamos a estar anunciando muchas obras en próximos días, quizá ahora en el aniversario de la construcción vamos a estar haciendo algunos anuncios de obra pública de importancia en todo el país y no estamos en este momento para pensar en candidaturas. Y en lo personal lo he dicho sí, que no es mi intención retornar, quiero que los nuevos equipos puedan continuar su así lo desean, no va a ser tema de decisión unilateral sino en forma colectiva”.

PUBLICIDAD

Al preguntarle si “descarta o no” ser candidato a la Intendencia expresó: “No vamos a hacer predicciones, vamos a pensar en que el objetivo es colaborar para que al Gobierno Nacional le vaya bien que es mi tarea hoy, que podamos cumplir con las expectativas de la gente. Después lo que sucederá más cerca de la instancia electoral lo veremos. En principio no es mi intención, lo he dicho y lo reafirmo”.