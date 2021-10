El acto será a la hora 17 en el rudo principal de la Asociación Rural.

Esperan que el presidente Lacalle Pou asista hoy domingo al cierre de la 77a. Exposición de Ganado Lechero que se lleva a cabo en el predio de la Asociación Rural de San José. De hacerlo estaría cumpliendo con lo que él mismo prometió en año pasado en el la clausura de la edición Nº 76.

“Yo el año que viene voy a venir, si me invitan y si no me invitan también voy a venir, porque el año que viene ya nos tienen que pasar la cuenta, el año que viene no le podemos echar la culpa a nadie, es toda nuestra”, dijo el primer mandatario en aquella oportunidad. También enfatizó que el “productor necesita que el gobierno le dé el estribo”.

Este domingo a la hora 16 en el ruedo principal se presentará la banda de músicos de la Dirección Nacional de Educación Policial. A las 17 será la Ceremonia de Clausura de la 77 edición de la Exposición Internacional Agro Alterantiva 2021. A las 17:30 será el desfile de grandes campeones, a las 18 el remate de productores Holando, Normando y Jersey y a las 20 saldrán los reproductores.

PUBLICIDAD

Videos de la visita al cierre de la edición 76 cumplida en el año 2020: