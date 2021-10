«Es algo permanente» afirmó la legisladora.

La edila del Frente Amplio Sofía Mansilla hizo conocer su molestia con el presidente de la Junta Departamental Jorge Chápper, quien el viernes le cortó una intervención que realizaba durante la comparecencia del presidente de OSE Ing. Raúl Montero y el gerente general del ente Ing. Arturo Castagnino al deliberativo para explicar las características del Proyecto Neptuno con el que se pretende tomar agua del Río de la Plata para abastecer la zona metropolitana de Montevideo.

Mansilla tuvo una activa participación en la sesión y durante su alocución fue interrumpida por el presidente Chápper diciéndole que se centrara en el tema que se discutía porque si no la reunión se iba demasiado extensa (duró cuatro horas y media).

«Eso es algo permanente, no ocurre sólo conmigo, es con toda la bancada del Frente Amplio. No me dejó terminar lo que tenía que decir, me cortó el desarrollo de la idea, por lo tanto no pude plantear mi conclusión”, dijo una muy molesta Mansilla.

«Como bancada vamos a tener que hacer algo, alguna declaración, salir a denunciarlo. A los ediles de su partido jamás los interrumpe, pero a los ediles del Frente Amplio lo hace siempre», afirmó.

«En mi última intervención en la media hora previa, que se supone que tengo cinco minutos, a los tres minutos me dijo que se había terminado el tiempo. Con los nervios del momento no me di cuenta, pero al llegar a casa vi que me habían quedado un montón de cosas sin decir”, señaló.

Mansilla es también integrante del movimiento “Los Tucu-Tucu”, que son convocantes a la “Asamblea por el Agua”, que se va a realizar el próximo viernes 22 de octubre en la Plaza Artigas de Rafael Perazza, a la que también convocan distintos movimientos sociales preocupados por el futuro del agua en el Uruguay. / La Semana de Libertad.