Ediles quieren conocer la postura del Ejecutivo.

Los ediles Marcelo Pianzzola y Melissa Hornes del Partido Nacional, solicitaron audiencia a la intendenta Ana Bentaberri, con el fin de conocer la postura del Ejecutivo en relación a la posibilidad de que se pueda regular el uso de la pirotecnia en el departamento.

A comienzos del año pasado ambos realizaron planteos en la Junta Departamental, en busca de atender la preocupación que la misma genera personas con diferentes trastornos o discapacidades, y mascotas: Hornes propuso la regulación en tanto Pianzzola sugirió la puesta en marcha de una campaña de sensibilización.

El asunto se encuentra actualmente a estudio de la Comisión de Legislación del deliberativo comunal.

Días atrás, en el marco de una reunión que la bancada del Partido Nacional mantuvo con integrantes del colectivo Pirotecnia Cero Uy, el edil Walter Faggiani dijo que era posible que en el mes curso la Comisión se expidiera sobre el tema mediante el correspondiente informe.

De todas formas, debido a la proximidad de las fiestas tradicionales y a fin de no afectar a importadores y comerciantes, se estima que la eventual regulación -en caso de aprobarse- no se aplicará este año si no a partir del 2022.

