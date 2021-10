El director de UTU Juan Pereyra explicó que lo que se negó fue dar los días libres y pagos más allá de las licencias sindicales ya otorgadas.

El sindicato de funcionarios y docentes de UTU (AFUTU) resolvió convocar a un paro de dos días este viernes 15 y sábado 16.

La medida es en respuesta a la decisión que adoptó la Dirección de UTU, que rechazó dar días libres y pagos más allá de las licencias sindicales ya pedidas y autorizadas a comienzos de año, dijo Juan Pereyra, director de UTU.

El sindicato en su momento solicitó licencia paga para que delegados puedan concurrir al congreso de AFUTU. Nosotros entendimos que debíamos tomar una decisión técnica, pedimos informes a la División Jurídica, el informe que vino fue negativo a la misma y nosotros tomamos la decisión de no otorgar licencia paga a quienes vayan a ir al congreso. La licencia sindical la pueden utilizar porque fue otorgada por nosotros a principio de año de acuerdo a lo que marca la reglamentación vigente, o sea que los delegados sindicales están ya autorizados y tienen ya horas exoneradas para poder concurrir. Estos eran otros delegados, que yo los desconozco porque no soy del gremio, que querían concurrir. Y nosotros lo que planteamos es que no corresponde, de acuerdo a lo que informa jurídica”, explicó Pereyra.

Ante esta resolución, el sindicato resolvió convocar a un paro este viernes y sábado, para así concurrir al congreso. / Fuente: Subrayado

