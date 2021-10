Guardabosques de un parque nacional de Colorado trataron al alce que debió vivir con el neumático al no poder quitárselo. Aún no pudieron identificar cómo el objeto quedó trabado en su cuerpo.

Un alce permaneció por 2 años con una cubierta trabada en su cuello, según se reveló recientemente en las redes sociales. El animal no podía quitarse el objeto debido a la contextura de su cuerpo, por eso los guardabosques debieron intervenir en la situación de la que se percataron de manera tardía.

Las imágenes que trascendieron en las redes sociales pertenecen a la cuenta oficial de los parques nacionales de Colorado, Estados Unidos. Ciudadanos de la localidad de Pine Junction alertaron a las autoridades sobre esta situación para que acudieran en su auxilio.

Tras un procedimiento que implicó la tala de sus astas, los oficiales lograron quitarle el neumático sin mayores inconvenientes. El material audiovisual se volvió viral en Twitter no solo por el hecho sino también para concientizar a los usuarios.

Ninguno de los trabajadores del parque sabe cómo es que la cubierta llegó a parar en el cuello del alce. Sin embargo, el hecho no estuvo exento de enseñanzas para ellos, ya que se percataron que quizás más de un residente no era tan responsable para con el hábitat. De esta manera, determinaron que existe una necesidad de generar conciencia entre los ciudadanos. Así, esta clase de insólitos incidentes con residuos se podrían llegar a evitar en el futuro próximo.

The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.



