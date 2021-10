El senador del FA sostiene que «los policías pierden salario, no hay adquisición de nuevos equipamientos y no hay ingreso de nuevos funcionarios».

El senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera aseguró que con el aumento de la movilidad entre julio y setiembre, producto de una mejor situación en cuanto a la pandemia del Covid-19, se registra un incremento de los homicidios, informó Subrayado.

“Tenemos la plena seguridad de este hecho desgraciado que tenemos que afirmar, y es que en julio, agosto y setiembre el delito de homicidio viene creciendo”, dijo Carrera con datos obtenidos en base a una “consultoría de medios”.

“Se levantan las restricciones a la movilidad, hay más movilidad y tenemos prácticamente más de un delito de homicidio por día”, agregó quien fuera director general de Secretaría del Ministerio del Interior en el último gobierno del FA.

“En julio creció 7%, en agosto 11% y en setiembre es terrible, creció 30%”, detalló el senador del MPP, cuando enumeró el incremento de homicidios registrado en esa consultoría de medios.

“Nos preocupa que no hay una estrategia ni una política en seguridad pública, si es prioridad tiene que estar marcada en el presupuesto y en la Rendición de Cuentas. Los policías pierden salario, no hay adquisición de nuevos equipamientos, no hay ingreso de nuevos funcionarios”, concluyó. / Fuente: Subrayado

