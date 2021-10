Se trata de Marcelo Oehler, poseedor de antecedentes.

Oheler fue edil del Partido Nacional en el período 2010-2015.

Lo sucedido fue detallado por Jefatura de Policía en los siguientes términos:

«En la madrugada del martes 12 de octubre, se registró un llamado a la línea de emergencias del servicio 9.1.1., donde una femenina solicitaba presencia policial para una finca ubicada próxima a Goleta y Molucas, Ciudad del Plata, debido a que su ex pareja, con cual mantiene medidas cautelares vigentes impuestas desde días atrás, merodeaba su vivienda en un vehículo y además se comunicó telefónicamente con la misma.

Atento a ello se hizo presente en forma inmediata personal de la Unidad de Respuesta Policial, quienes se entrevistaron con la víctima poniéndola a resguardado de la situación y en determinado momento arribó el indagado, no acatando lo ordenado por el personal policial que le indicaron que no podría estar en contacto con su ex pareja y que se debía retirar del lugar, entrando el masculino en un total estado de desacato.

Policías del Grupo P.A.D.O arribaron en apoyo al lugar y procedieron a la detención del masculino que se encontraba agresivo tras estar bajo los efectos del alcohol y medicamentos.

Enterada la Fiscal de Turno de la Ciudad de Liberad, dispuso que el indagado ingresara en calidad de detenido y fuera puesto a su disposición.

Finalizada las audiencias, tanto en sede Fiscal y en el Juzgado Letrado de Libertad, «se condenó al Sr. Marcelo Javier Oehler Martínez de 40 años, poseedor de antecedentes penales: como autor penalmente responsable de un delito de desacato a la pena de cuatro (4) meses de prisión efectiva, con descuento de la administrativa cumplida y siendo de su cargo las prestaciones legales accesorias de rigor que pudieran corresponderle».

A comienzos de julio de este año, Oehler había sido condenado a 8 meses de prisión en régimen de libertad a prueba por el delito de «violencia agravada por el uso de arma».

El ex edil intervino en una discusión entre dos hermanas y amenazó a una de ellas luego de exhibir una réplica de un arma de fuego de gran porte, según lo informado en aquella ocasión por Jefatura de Policía.

Hasta ese momento, Oehler cumplía tareas como inspector de Ordenamiento Territorial en Ciudad del Plata, contratado por la Intendencia.

Sin embargo, el episodio que protagonizó llevó al Ejecutivo a cesarlo en su función.