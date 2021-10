Para el FA, consagra «un Estado en retirada».

Tras varios encuentros de negociación tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se aprobó este jueves la Rendición de Cuentas que presentó el Poder Ejecutivo ante el Parlamento. La sesión culminó sobre las 3:44 horas.

Por lo pronto, el destino del documento es que el próximo martes vuelva a la Cámara Baja, que le daría entrada al proyecto y el miércoles la trataría la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. El jueves, en tanto, se votaría en el plenario.

Una vez que finalizó la votación, varios dirigentes políticos —tanto del oficialismo como de la oposición— se manifestaron en las redes sociales.

El diputado del Frente Amplio por el departamento de Canelones José Carlos Mahía dijo que con la aprobación de la rendición se “consagra la línea de un Estado en retirada” y con “recorte” de recursos para políticas sociales. “Por ejemplo, (en) educación, donde se recortaron horas, se redujeron salarios e inversiones. Hubo sí un aumento: el número de alumnos por aula”, aseguró.

En tanto, el senador opositor Daniel Olesker realizó un hilo en Twitter e hizo énfasis en el debate sobre los recursos que le “sacan” al Instituto Nacional de Colonización (INC) para asentamientos.

“Los recursos que le daban eran 15 millones de dólares y no los 30 que venía recibiendo hasta 2019 (ya lo habían recortado en 2020). Le pasaban los impuestos afectados a Colonización a Vivienda y le daban una partida a Colonización que dice hasta 15 millones de dólares”, señaló. “HASTA no es 15 millones si o si como se dijo. Hasta puede ser 1 millón, 2, 3, 4, 5, etc. Pero preguntamos: si la solución es neutra y el INC no pierde plata, para que le sacan esos impuestos, se los dan a vivienda y a ellos otros recursos. ¿Por qué no dejan el INC como esta y le dan la plata nueva a Vivienda?”, agregó.

Finalmente, Olesker dijo que varias de las exposiciones de la coalición cuestionaron a Colonización y que por esos puntos es que está en juego el rol de ese organismo. Agregó que hay una visión de “desarme” del instituto y que, seguramente, le darán “mucho menos que los 15 millones de dólares”.

Desde el oficialismo, la presidenta de la Cámara de Senadores y vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, comentó la noticia de la aprobación y opinó que la Rendición de Cuentas cumple con las metas fiscales, pone foco e inversión en primera infancia, asentamientos, colonización y empleo. “Realista y responsable, al servicio de la gente”, calificó Argimón.

Por su parte, la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín agradeció al equipo y dijo con que la aprobación del texto se empezará a dar “soluciones digna a las personas”. Asimismo, lamentó que no haya salido “por unanimidad”.

Por último, el legislador del Partido Colorado Pablo Lanz afirmó que “detrás de los cambios estructurales, hay un compromiso país”: “Conducta en la gestión”, aseveró. / Montevideo Portal